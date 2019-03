10 chansons ensoleillées pour contrer un hiver interminable

Le printemps doit montrer le bout de son nez dans à peine plus d'une semaine, mais ce n'est ni en subissant les énièmes chutes de neige ni en se glaçant les pieds dans la gadoue qu'on a l'impression que l'hiver est prêt à céder sa place aux beaux jours.

Question d'oublier la froideur d'un hiver qui ne veut pas mourir, Radio-Canada a préparé une liste de lecture gorgée de soleil. Voici donc 10 chansons joyeuses qui pourront aider à visualiser un printemps revigorant.

1. Printemps - Cœur de pirate

Il y a plus de 10 ans déjà, Cœur de pirate présentait son tout premier album et faisait son entrée remarquée sur la scène musicale québécoise. Sur cet album figure Printemps, une pièce rafraîchissante qui saura éveiller la douce nostalgie de la décennie passée et des amours déçues.

2. Les ferrofluides-fleurs - Klô Pelgag

La poésie unique de l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag est ici pleine de lumière. La mélodie pétillante des Ferrofluides-fleurs s’y marie pour créer un rythme printanier tout indiqué pour chasser la morosité de l’hiver.

3. Polaroïd - Alex Nevsky

Est-ce le vidéoclip un peu naïf et très ensoleillé qui reste empreint dans nos esprits? Il reste que Polaroïd semble la-la-la chanson parfaite pour rêvasser à l’été, au flânage et à la prise de photos en rafale, un feu de Bengale à la main.

4. I’m Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

Une chanson aussi rythmée que surjouée, mais lorsque l’esprit s’enfonce dans la morosité d’un hiver trop long, il est peut-être bon de se rappeler que bientôt, on marchera réellement sur les rayons du soleil. Wô-hô-hô!

5. Emmenez-moi - Charles Aznavour

La légende de la chanson française, l’incontournable Charles Aznavour nous a peut-être quittés l’an dernier, mais sa voix et son art continueront de nous faire voyager longtemps. Emmenez-moi est un hymne aux pays chauds et à l’exotisme, pile ce qui nous fait rêver quand on aimerait « débarbouiller ce gris ».

6. À la plage - 3 gars su’l sofa

Les musiciens nous offrent une plongée tout en authenticité dans la tête d’un enfant qui se rend à la plage en famille. Un récit hilarant, auquel on peut tous s’identifier. De quoi rêver aux éphémères châteaux de sable, à l’océan et aux coups de soleil à l’horizon.

7. Heureux d’un printemps - Paul Piché

Pour nier l’existence de l’hiver, le classique indémodable de Paul Piché est tout indiqué pour se « chauffer la couenne », en pensée du moins. Tous ensemble : adladidadidadididam tatétladodam atedadiiii [la graphie de ce passage peut être sujet à débats; NDLR].

Paul Piché présente ses guitares Photo : Radio-Canada

8. Summer Paradise - Simple Plan

Pierre Bouvier nous chante qu’il s’ennuie des couchers de soleil, qu’il rêve au sable et à la mer, tout en se plaignant des rues toujours glacées. Des paroles qui résonnent très fort ici, à la mi-mars.

9. Here comes the sun - The Beatles

Qu’est-ce qui réchauffe mieux le cœur qu’un petit voyage au siècle dernier? Laissez-vous bercer sur cette agréable mélodie qui nous rappelle que le soleil arrive et que « la glace est en train de fondre doucement ». À écouter les yeux fermés, en visualisant très fort une boisson bien fraîche sur une terrasse ensoleillée.

10. Tout nu sur la plage - Les Trois Accords

Vous en avez assez du gros manteau d’hiver? Des mitaines? De la tuque? Du foulard? Des bottes? Des crampons? Peut-être est-ce le temps de revisiter ce classique de la chanson pop rock humoristique et d’envisager un habillement estival plus radical.