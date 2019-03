Le sculpteur Joe Fafard s’est éteint

À l'été 2018, Joe Fafard s’est rendu à Toronto pour présenter une exposition à la galerie Mayberry Fine Art, une exposition consacrée au peintre Vincent Van Gogh. Une de ses oeuvres a également été installée de façon permanente dans la métropole ontarienne à l’entrée de cette galerie.

Agrandir l’image La sculpture « Do Ré Mi Fa Sol La Si Do », de Joe Fafard, à Québec, installée dans le parc Notre-Dame-de-la-Garde. Photo : Ville de Québec

Les oeuvres de Joe Fafard sont visibles dans de nombreuses villes canadiennes. Pensons notamment au taureau intitulé Royal Sweet Diamond, au centre-ville de Vancouver, à ses fameux chevaux en acier installés à Québec et à Calgary, ou encore aux impressionnantes sculptures d’animaux de la ferme, comme Claudia, installée en 2003, sur le terrain du Musée des beaux-arts de Montréal.

« Ce que je voudrais faire, c’est faire les meilleures sculptures que je peux faire. Même essayer de dépasser toutes les autres que j’ai déjà faites. C’est toujours un bon défi d’avoir des ambitions, de faire le mieux que possible, de s’améliorer, et c’est ça qui me motive dans la création », avait-il affirmé en entrevue à Radio-Canada en 2018.

Deux ans plus tôt, il se rendait à Prince Albert pour voir sa gigantesque sculpture de loup, intitulée Dempsey, installée devant la galerie Mann Art. Une oeuvre dont rêvait la galerie depuis cinq ans.

L'oeuvre « Dempsey » a été installée devant une galerie d'art de Prince Albert en 2016. Photo : Galerie Mann Art

Le Musée des beaux-arts du Canada le décrit comme étant un artiste qui a donné un souffle nouveau à la sculpture en art contemporain canadien. Il est reconnu pour avoir créé des oeuvres qui illustrent la vie à la ferme, le quotidien, mais aussi des oeuvres qui rendent hommage à des personnages célèbres, comme ses sculptures de Pierre Elliott Trudeau et de Jean Chrétien.

Grand créateur, il est difficile de déterminer le nombre exact d'oeuvres réalisées par cet artiste de grand talent. Son travail se retrouve d'ailleurs entre les mains d'un grand nombre de collectionneurs privés, partout au pays et ailleurs.

Je ne peux pas mettre le doigt sur ce qui me pousse à faire ce que je fais, mais je continue à le faire quand même. C’est une belle façon de vivre et de gagner sa vie. Cela me rend très heureux. citation de Joe Fafard sur son site web

Une table avec de nombreuses sculptures de l'artiste fransaskois dans son atelier, à Lumsden, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

« Mes amis »

C'est le nom donné à une de ses récentes expositions, en 2015, présentée à la galerie d'art Slate. Cette galerie située à Regina appartient à Gina Fafard, une des filles du sculpteur, et Kimberley Fyfe. Les oeuvres de cette collection sont un hommage aux personnes, réelles ou imaginaires, qui ont inspiré l'artiste au fil des ans.

Une des pièces de l'exposition est notamment intitulée Mon père. Une sculpture qui permet d'en savoir un peu plus sur sa vie à Sainte-Marthe, dans le sud-est de la Saskatchewan, là où il est né le 2 septembre 1942.

Joe Fafard a grandi sur une ferme près de la frontière avec le Manitoba au sein d’une famille canadienne-française, qui l’a toujours encouragé à créer. Il est le sixième de douze enfants comme le raconte l'auteur Terrence Heath dans une biographie du sculpteur parue en 2007.

Les sculptures de Vincent Van Gogh et Paul Gauguin par Joe Fafard. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Il a réalisé ses premières créations au début des années 1950, alors qu'il était encore un élève du primaire. Une passion née sur une ferme avec sa famille qui le mènera à s'inscrire aux beaux-arts à l'Université du Manitoba.

Baccalauréat en main en 1966, Joe Fafard se dirige ensuite vers l’Université de l’État de Pennsylvanie, où il obtient une maîtrise en beaux-arts en 1968.

Sa biographie le décrit comme l'un « des artistes professionnels les plus innovateurs dans le domaine des arts visuels », et précise que l'artiste « présente une grande variété de ses oeuvres dans des galeries et des musées à travers le pays, mais également autour du monde, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et au Japon ».

Son talent et son charisme lui ont également permis de créer des liens forts avec d'autres artistes reconnus, comme le peintre Wilf Perreault et le sculpteur Victor Cicansky. Dans les années où il a enseigné à l'Université de Regina, il a eu comme élève le célèbre peintre et sculpteur canadien David Thauberger, avec qui il s'est aussi lié d'amitié.

Joe Fafard demeurait à Lumsden, au nord de Regina, sur une terre où outre sa maison et de nombreuses sculptures extérieures, se trouve un grand atelier abritant plusieurs de ses créations ainsi que celles de membres de sa famille.

Il laisse notamment dans le deuil sa femme, Alyce Hamon, et leurs deux enfants, Solenne et Julien, ainsi que trois enfants issus d'une autre union, Joel, Misha et Gina, et cinq petits-enfants.

De nombreuses distinctions

En 1977, il reçoit la médaille du jubilé d'argent de reine Elizabeth II, un des premiers d'une série de nombreux honneurs.

Le sculpteur fransaskois est devenu officier de l’Ordre du Canada en 1981, et il fait partie des membres de l’Ordre du mérite du gouvernement de la Saskatchewan depuis 2002. Il a reçu la Médaille des arts connexes de l’Institut royal d’architecture du Canada en 1987 et un doctorat honorifique de l’Université de Regina en 1989.

En 2007, le Conseil des arts de la Saskatchewan lui a décerné un prix qui souligne l’ensemble de sa carrière. En 2012, il devint le premier artiste de la Saskatchewan à voir ses oeuvres, trois au total, immortalisées sur des timbres de Postes Canada.

Le sculpteur a aussi été désigné pour accompagner une délégation d'une trentaine de personnalités fransaskoises envoyée en mission culturelle, économique et politique au Québec pour clôturer l'Année des Fransaskois en 2012.

Des cinéastes se sont également intéressés à son art, c'est le cas de Michael McKennirey en 1973 avec le documentaire de l'Office national du film I Don't Have to Work that Big.