Du pédalier à la plume : Les étoiles brilleront dimanche

Dans son livre, l'auteur Benjamin Coissard raconte l'histoire d'une famille qui fait du vélo, de père en fils. Ils en ont fait une tradition, une quasi-religion. Il a voulu mettre en lumière les courses de vélo de son enfance qui avaient lieu tous les dimanches dans différentes régions éloignées et oubliées de France. Des courses de clochers qui permettaient aux amateurs de pratiquer leur passion et de briller, pour un instant, sur un podium.

Il aborde la face cachée du cyclisme, les petits coureurs... Parce que derrière chaque grand champion, il y a toujours un petit coureur.

D'où le titre, Les étoiles brilleront dimanche, parce que ce sont des personnes qui sont du lundi au samedi complètement anonyme, mais le dimanche ils arrivent sur le devant de la scène et ce sont les étoiles d'une journée, le temps d'une course, ils sont les stars Benjamin Coissard, auteur

Comme Benjamin, le personnage principal, Loïc Benoit, a été élevé dans un monde de cycliste.

Une des premières courses de Benjamin Coissard Photo : Les éditions de l’Éclisse

Loïc, poussé par son père, s'est senti en quelque sorte obligé de poursuivre cette passion qui n'était pas la sienne. Il a toutefois appris à l'aimer parce qu'elle lui a permis, au fil du temps, de s'épanouir et de sortir de sa coquille.

Malgré tous les bénéfices et la détermination qu'il consacre à ses entrainements, il conserve une relation amour haine avec le cyclisme. Ce désamour vient de tous les sacrifices qu'il a fait pour cette passion dévorante, et des pressions sociales et familiales qu'il a subies.

L'auteur Benjamin Coissard nous lit un passage de son roman Les étoiles brilleront dimanche.

L'auteur reconnait avoir lui aussi partagé les mêmes sentiments.

« Je n'avais pas remarqué toutes ces différentes émotions en moi. C'est mon éditeur qui m'a parlé de cette flamme que j'avais dans les yeux, lorsque je parlais de vélo. Une flamme qui montrait une sorte d'excitation, mais aussi de nostalgie et de dégoût. Et c'est quand j'ai commencé à écrire le livre, que j'ai senti toutes ses émotions remonter en moi », confie Benjamin.

Et pourquoi le personnage, Loic, s'acharne-t-il à pédaler tous les dimanches? Parce que chez les Benoit, il faut gagner. Malgré les crevaisons, les accidents, les moqueries, il faut gagner à tout prix et monter encore une fois, sur le podium.

Agrandir l’image Le père de Benjamin Coissard avait remporté la première place de sa catégorie lors d'une course Photo : Les éditions de l’Éclisse

Du cycliste à l'auteur

Tout petit, Benjamin avait une autre passion, l'écriture. Dès son enfance, il écrivait des histoires d'enfants.

Mon premier souvenir d'écriture c'était à la petite école, en France. J'avais écrit une rédaction que mon professeur avait un peu modifiée pour en faire une pièce de théâtre. Elle m'avait surnommé l'écrivain car j'avais toujours besoin de plusieurs feuilles de papier pour écrire mes histoires, des histoires de gosses. Benjamin Coissard

L'auteur a constaté qu'il y a une grande similitude entre le vélo et l'écriture. Il explique que ses deux passions sont des activités solitaires. Elles demandent beaucoup de sacrifices, d'entrainements et de rigueur quotidienne.

« Je pense qu'en fait le vélo m'a aidé. C'est une solitude face à l'écran. On tape, on tape et on tape, seul. Et comme le vélo, on a une chance minime de réussir et de pouvoir en vivre. Le cyclisme, vous avez 100 coureurs sur la ligne de départ. Potentiellement, chaque coureur a une chance de gagner soit une chance sur 100. Et l'écriture c'est la même chose, il y a beaucoup de personnes qui écrivent donc les chances de succès sont infimes," explique l'auteur.

Suite à la sortie de son livre en France, l'an dernier, Benjamin et sa copine ont choisi de venir vivre à Calgary. Il y pratique le métier d'enseignant en mathématique dans un collège de la métropole.

Un deuxième livre est en écriture. Une histoire qui raconte l'itinéraire d'une jeune enseignante.

C'est mon éditeur qui m'a lancé l'idée. Parce qu'il a trouvé que j'avais aussi cette passion, celle de l'enseignement. Alors il m'a dit que je devrais écrire sur le sujet, mais cette fois-ci d'une perspective féminine, question de me distancer un peu du personnage. Benjamin Coissard

