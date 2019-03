S'entraîner comme des professionnels : le voyage en Floride du sport-études baseball Gatineau

Après des mois à s'entraîner à l'intérieur, c'est une occasion de voir la progression des jeunes. L'objectif principal est de voir où on est rendu. On prend des notes sur nos lanceurs, nos frappeurs, la défensive et les coureurs. On fait des post-mortem avec les jeunes après chaque match , raconte le responsable du programme, Stéphane Pétronzio.

Les jeunes sont plongés dans un milieu de baseball presque à 100 %. Ils ont la chance de s'entraîner à Baseball City, un énorme complexe sportif qui était auparavant utilisé par les Rays de Tampa Bay des ligues majeures.

Ils vivent une expérience exceptionnelle sur des terrains que tu ne vois pas au Québec. Il y a cinq terrains à Baseball City [...] La camaraderie qu'ils ont fait qu'ils ont développé un esprit d'équipe important , poursuit Pétronzio, qui souligne que les adversaires offrent un baseball de grande qualité.

Le responsable du sport-études baseball de la polyvalente Nicolas-Gatineau, Stéphane Pétronzio Photo : Radio-Canada

Les joueurs de différents âges ont été séparés en trois équipes qui ont joué des matchs dès lundi. Ils sont supervisés par Pétronzio, mais aussi par les joueurs professionnels Sébastien Boucher et Phillippe Aumont, qui occupent des postes d'entraîneurs au sein du programme.

On aime comment les joueurs se comportent et l'effort qu'ils donnent. On a pratiqué trois heures au soleil dimanche. Il y avait 30 degrés de différence avec le Québec et les jeunes se sont bien comportés. Les résultats sont là avec deux victoires en trois matchs , dit Pétronzio.

Sur le terrain, quand on voit que l'éthique de travail est là, que les jeunes apprécient ce qu'ils ont, notre travail est fait. C'est payant. Stéphane Pétronzio, responsable du programme sport-études baseball

Ce type de voyage n'est pas donné. Chaque joueur a déboursé près de 1 800 $ pour s'inscrire au camp.