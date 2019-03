La Couronne et le DPCP portent la peine d'Alexandre Bissonnette en appel

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demande à son tour à la Cour d'appel d'intervenir dans la peine imposée à Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie à la grande mosquée de Québec.

Les avocats de la poursuite viennent tout juste de déposer les documents nécessaires au greffe de la Cour d'appel, peu de temps avant l'heure limite pour le faire.

Le DPCP considère que la peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, imposée à Alexandre Bissonnette en février dernier n'est pas assez sévère.

Les avocats du tireur avaient déjà interjeté appel, vendredi dernier, estimant pour leur part que Bissonnette devrait pouvoir demander une libération conditionnelle après 25 ans.

Pour imposer 40 ans, le juge François Huot avait dû modifier un article du Code criminel qu'il estimait inconstitutionnel.

En mars 2018, Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à six chefs d’accusations de meurtre et six chefs de tentative de meurtre.

Le soir du 29 janvier 2017, il s'est présenté lourdement armé à la grande mosquée de Québec avant d'ouvrir le feu sur les fidèles.