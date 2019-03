Des interventions en soirée pour les hommes au Témiscamingue

Depuis janvier, une intervenante est accessible à Ville-Marie, entre 16 h et minuit, pour répondre aux besoins des hommes de la région.

Un sondage réalisé en novembre dernier par le Regroupement provincial en Santé et Bien-Être des Hommes démontre que les hommes éprouvent le besoin d'avoir accès à des plages horaires élargies.

C'est pourquoi le Groupe IMAGE a décidé d'instaurer ce service.

On s'est dit : de quelle façon on peut répondre à des hommes qui travaillent du 8 à 5 et qui auraient besoin de jaser en soirée? Nous allons donc ouvrir la plage horaire plus tard en soirée pour qu'ils puissent obtenir nos services. Vous êtes un homme, vous voulez discuter, vous faire accompagner dans certaines démarches, on est là pour vous , explique le directeur de l'organisme, Tommy Cousineau.

L'intervenante sera également disponible par téléphone ou via les réseaux sociaux.