Interagir avec un robot, ce n’est pas pareil

Pour l’établir, le neuroscientifique Thierry Chaminade et ses collègues de l’Institut de neurosciences de la Timone en France ont enregistré, au moyen de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l’activité cérébrale de participants engagés dans une discussion avec un partenaire humain ou avec un robot.

Ils ont ainsi découvert que discuter avec un humain induit une augmentation significative de l’activité de trois régions du cerveau (l’amygdale, les noyaux gris centraux et l’hypothalamus) par rapport à une conversation similaire menée avec un robot.

Les participants voyaient, entendaient et parlaient en temps réel avec un humain ou un robot. En dessous, les régions plus actives pour les discussions avec l’humain sont indiquées en couleurs chaudes, et en couleurs froides les régions plus actives pour les discussions avec le robot. Photo : Institut de neurosciences de la Timone/Thierry Chaminade

Les deux premières structures cérébrales sont impliquées dans les circuits de la récompense, tandis que la troisième synthétise l’ocytocine, une hormone qui favorise le lien social.

Vers un monde d’agents artificiels

Ces résultats confirment les hypothèses de départ des chercheurs concernant l’activation du cerveau lors d’une conversation avec un humain ou avec un robot.

Nos résultats confirment que les processus de mentalisation et de motivation sociale sont renforcés dans notre paradigme lorsque nous interagissons avec un humain plutôt qu'avec un robot. Auteurs de l’étude

Ces connaissances, et les outils utilisés pour les obtenir, pourront servir à humaniser encore davantage les agents articifiels dans un monde appelé à en compter de plus en plus.

L’ensemble de ces travaux a été mis à la disposition de la communauté scientifique afin qu’elle puisse mieux cerner les bases cérébrales de la discussion.

Leur détail est l’objet d’une étude publiée dans la revue Philosophical Transactions the Royal Society of London B (Nouvelle fenêtre) (en anglais).