Les corps de Jody et Nicole Blais, le couple disparu de Kapuskasing, ont été retrouvés

Les membres de l'équipe d'intervention d'urgence de la PPO ont localisé les débris de l'hélicoptères ainsi que et les corps de ses deux passagers ce lundi 11 mars.

Les causes de l’écrasement demeurent inconnues. La Police provinciale de l'Ontario et le Bureau de la sécurité des transports enquêteront sur les circonstances qui ont conduit à l'accident , précise le communiqué.

Jody, 49 ans, et Nicole Blais, 47 ans, n'avaient pas donné de nouvelle depuis que leur hélicoptère, un RobinsonR66 gris, a quitté Sudbury en direction de leur domicile de Kapuskasing, le lundi 4 mars à 18 h 44.

Un ami de la famille et partenaire d'affaires de Jody, Gilbert Mondoux, a tiré la sonnette d'alarme le mercredi suivant, après avoir tenté de rejoindre Jody pendant plus de 24 h sans recevoir de réponse. Il a alors prévenu la famille de Jody, qui a signalé la disparition du couple aux autorités.

Les recherches ont commencé peu de temps après le signalement et ont mobilisé la PPO, les Forces armées cannadiennes, l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens (ACRSA) et le Centre de recherche et de sauvetage de Timmins Porcupine (TSPR).

De nombreux bénévoles ont également participer à l'effort de recherche.

