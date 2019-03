L'art-thérapie à l'honneur lors d'une 2e École d'été offerte par l'UQAT

L'activité, qui aura lieu du 1er au 16 juin 2019, offre notamment deux cours universitaires, de la formation continue et une activité grand public.

L'an dernier, l'événement avait attiré plus d'une centaine de personnes et tous les cours affichaient complet.

La professeure en art-thérapie à l'UQAT, Jacinthe Lambert, explique que l'art-thérapie est davantage connue.

Ça a évolué, notamment par le fait qu'on est une université qui offre le cours. Nous avons plus de 150 étudiants actuellement dans nos programmes. Il y a une ouverture au niveau des emplois. C'est une approche qui est relativement nouvelle, malgré le fait qu'aux États-Unis et en Europe, ça fait plus de 40-50-60 ans que l'art-thérapie existe , constate-t-elle.

L'UQAT est la seule université en Amérique du Nord à offrir des formations francophones de deuxième cycle en art-thérapie.