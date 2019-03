Une compagnie de Saint-Jérôme lance un camion 100 % électrique

La Compagnie Électrique Lion, de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, a dévoilé lundi le tout premier camion de classe 8 entièrement électrique en présence de plusieurs dignitaires.

Le Lion8 est le premier véhicule du genre, un camion 10 roues à usage urbain doté d'une autonomie de 400 kilomètres.

Le tout premier, qui prendra la route l'automne prochain, a déjà trouvé son acheteur, en l'occurrence la Société des alcools du Québec, qui utilise ce genre de camion pour la livraison en ville, surtout auprès des restaurateurs.

Fait à noter, il ne s'agit pas d'une reconfiguration d'un modèle existant, mais bien d'un véhicule entièrement développé à partir de zéro dont la totalité de l'ingénierie est québécoise.

Le président et fondateur de Lion, Marc Bédard, dont les autobus d'écoliers tout électriques sillonnent les routes du Québec depuis quelques années, s'attend à une demande extrêmement forte, surtout qu'il sera jusqu'à nouvel ordre le seul constructeur nord-américain de camions 100 % électriques.

Le coût d'achat, sensiblement plus élevé que celui d'un camion diesel, pourra être rapidement rentabilisé, puisque le coût énergétique du Lion8, avec la recharge, représente une économie de 80 % par rapport au carburant, qui représente la plus importante dépense des exploitants de flottes.

Les coûts d'entretien, également, sont évalués à 40 % de ceux d'un camion diesel ordinaire.

Marc Bédard se dit capable de répondre à une demande annuelle pouvant atteindre 1000 camions et prévoit créer 1000 emplois à ses installations sur 10 ans pour la production du camion.

Plus encore, il entend être en mesure, d'ici un an et demi, de mettre sur le marché un tracteur de camion-remorque entièrement électrique également.