Les régions doivent revenir au centre du développement économique, dit la ministre Marie-Eve Proulx

« C'est important pour le développement économique d'occuper notre territoire, de mieux soutenir nos communautés. Dans les 15 dernières années, le Québec a connu une coupure majeure et une dévitalisation importante dans toutes les régions du Québec. Ce qui est important c'est de ramener les régions au coeur du développement économique du Québec, d'occuper notre territoire, de mieux revitaliser nos communautés et de mobiliser les gens en place pour participer à ce développement-là. »

D'importants projets de développement économique font l'objet de mobilisations citoyennes sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, dont le projet de mine de lithium de Sayona Québec à La Motte et le projet de Gazoduq Inc., qui souhaite faire passer un pipeline de 750 km qui irait rejoindre le complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay.

La ministre Marie-Eve Proulx a tenu à mentionner que l'acceptabilité sociale aura préséance sur le développement.

Notre gouvernement est clair sur l'importance de l'acceptabilité. On veut que les gens se prononcent, entendre la voix de tout le monde. On veut savoir si ces projets-là seront acceptés par la communauté. C'est quand même vous, les gens d'ici ou des régions touchées par ces projets de cette envergure, qui vivrez avec ça à plus long terme. L'acceptabilité sociale est très préoccupante et nécessaire pour le développement de ce genre de projets , a insisté la ministre Proulx.

Innovation

Si les mines et la forêt demeurent des vecteurs d'activités en Abitibi-Témiscamingue, la ministre estime que l'innovation est aussi une piste incontournable. En janvier 2019, le chômage s'établissait à 2,8 % dans la région, selon les données de Statistique Canada. Il s'agissait alors du plus bas taux au Québec.

C'est important de miser sur l'automatisation, l'intelligence artificielle, prendre le virage pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre, quand on a un taux de chômage bas, mais aussi sur l'innovation, être créatif, travailler davantage avec le milieu de l'éducation pour trouver des avenues pour que les entreprises puissent continuer de prospérer , a avancé la ministre.

Revitaliser les communautés

Sa collègue députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a pour sa part insisté sur l'importance de revitaliser les communautés.

Redynamiser les groupes et aussi de regarder au niveau des problématiques de transport et de la main-d'oeuvre, alors ensemble on trouve des solutions , a mentionné Mme Blais.

La ministre Proulx n'avait pas de nouveaux engagements en ce qui concerne le transport aérien régional, mais cette question de la mobilité a été abordée par les entrepreneurs à maintes reprises.