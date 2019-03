Huit ans après le printemps arabe, l'espoir des Tunisiens s'effrite

Depuis des mois, des hommes et des femmes occupent les bureaux de la municipalité de Majel Bel Abbès. Cette scène de contestation en évoque d'autres un peu partout en Tunisie. Huit ans après la révolution du jasmin, les gains de liberté sont fragiles, la situation économique est désastreuse et ces Tunisiens sont empreints d'amertume et de désespoir.

Ces manifestants passent leur journée assis à même le sol ou sur quelques chaises de plastique, groupés autour d’un petit poêle électrique pour se réchauffer. Le soir venu, ils allongent quelques matelas de mousse et dorment les uns contre les autres. Ces hommes et ces femmes ont entre 25 et 45 ans.

C’est le chômage et la pauvreté qui les unissent. Tous sont diplômés. Aucun n’a trouvé d’emploi, parfois depuis près de 10 ans.

Amel Hamdani, mi-vingtaine et le regard fatigué, a obtenu un diplôme en travail social il y a 5 ans, mais elle n’a jamais déniché de poste.

Amel Hamdani n'arrive pas à trouver d'emploi depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

« Je n’ai rien pour me permettre de vivre. Il n’y a que Dieu qui est miséricordieux avec moi, particulièrement parce que je vis dans une situation sociale très difficile. Je suis orpheline de mère et mon père ne travaille pas, notre situation est lamentable à vrai dire », dit-il.

Squatter les bureaux de l’administration locale, c’est tout ce qu’elle et ses compagnons d’infortune peuvent faire pour se rappeler à la mémoire d’un gouvernement qui les ignore, disent-ils tous.

Des Tunisiens, fatigués de ne pas trouver d'emplois, occupent les bureaux d'une municipalité. Ce type de manifestation se produit aux quatre coins du pays. Photo : Radio-Canada

« Nous avons le droit de travailler, c’est un droit qui est garanti dans la Constitution tunisienne à l’article 12, il est dit que nous avons le droit à l’emploi », lance Amel Hamdani.

Sadek Selmi a 29 ans. Il est l’instigateur de cette occupation.

On nous accuse d’empêcher la liberté de travail, je ne sais pas quel travail il y a ici. Il n’y a aucune production, aucune richesse, il n’y a aucune administration, rien! Sadek Selmi, manifestant

Sadek Selmi est l'instigateur de l'occupation des bureaux municipaux. Photo : Radio-Canada

Chez lui, ce sont les parents qui besognent encore malgré la soixantaine passée pour faire manger des enfants pourtant adultes. Ses yeux bleu vif s’assombrissent quand il parle de sa vieille mère forcée d’arracher des branches chez un cultivateur voisin pour rapporter un peu d’argent.

« Elle a de profondes blessures aux mains et au cœur », dit Sadek Selmi.

De révolution à crise économique

Comme beaucoup de Tunisiens, Sadek Slim a été très actif pour renverser la dictature de Ben Ali en 2010. Aujourd’hui, il regrette cette époque, non sans amertume.

Nous avons gagné la liberté, la parole, mais nous n’avons rien gagné côté économique et social, on n’a rien. Ben Ali était plus miséricordieux, au moins, le lait était disponible, le sucre et les matières nécessaires étaient disponibles. Sadek Slim

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immolait à Sidi Bouzid, ville du centre du pays. Il en mourra une dizaine de jours plus tard. La mort atroce de ce jeune sans emploi qui survivait en vendant au noir des fruits et légumes a provoqué l’étincelle qui allait embraser toute l'Afrique du Nord. Le 14 janvier 2011, Ben Ali fuyait la Tunisie.

La transition démocratique est aujourd’hui malmenée par une profonde crise économique.

Inflation, chute abrupte de la valeur du dinar, chômage endémique : tous ces indicateurs affolants de la situation économique provoquent chez de plus en plus de Tunisiens un mépris de la classe politique que l’on qualifie dans les conversations de corrompue, criminelle, voire de terroriste, non sans parfois s’attirer des ennuis avec la justice.

Écoutez le reportage de Marie-Eve Bédard à l'émission Désautels le dimanche.

Une jeunesse de plus en plus désespérée

Désespéré et sans emploi, Oussama Mrassi a voulu s'immoler en public. Photo : Radio-Canada

Oussama Mrassi a été fiché longtemps par le gouvernement, interdit d’occuper un poste dans la fonction publique. En septembre dernier, l’activiste s’est présenté à l’entrée de la Casbah, le parlement à Tunis, avec l’intention de se sacrifier, lui aussi pour lancer un message à un gouvernement qu’il accuse d’anéantir tous les espoirs nés d’une révolution qu’il a détournée.

Les images d’Oussama, torse nu, le corps imbibé d’essence alors que des gens l’entourent et hurlent de ne pas lui donner d’allumettes ou de briquet, circulent encore sur les réseaux sociaux.

Ce gouvernement nous pousse dans deux directions. Soit on devient un terroriste, soit on se suicide. C’est ça la Tunisie aujourd’hui. Oussama Mrassi

Mais il est loin d’être seul à avoir cru pouvoir raviver l’étincelle de la révolution, à espérer que dans la mort, comme ce fut le cas pour Mohammed Bouazizi il y a huit ans, le pays retrouverait la voie de la dignité.

Abdel Razzaq Zorgui, caméraman, photographe et père de famille de 32 ans, a enregistré en décembre dernier un message vidéo avec son téléphone portable dénonçant la pauvreté et la précarité dans la région de Kasserine, le lot d’une majorité de la jeunesse tunisienne.

« J’espère que mon message va se propager. Avec de l’essence, je vais faire quelques pas et je vais me brûler. À tous les chômeurs je dis : « descendez dans la rue et détruisez tout. Brûlez des pneus. »

Quelques minutes plus tard, en plein jour, il commettait l’irréparable.

Sa mort atroce a provoqué des manifestations comme il l’espérait, mais elles ont été de courte durée puisqu’elles ont été réprimées par les forces de l’ordre.

Aujourd’hui, le calme est de retour place des Martyrs à Kasserine. Mais la colère sourde gronde toujours alors qu’on trompe l’ennui et un profond mal-être sur les bancs publics.

Les perspectives d'emploi sont angoissantes pour plusieurs jeunes en Tunisie. Photo : Radio-Canada

Yassine Touti n’a que 18 ans. Il n’arrive pas à concevoir l’avenir. Il devrait être en classe, mais tout le système scolaire est paralysé par une grève des enseignants. Il se sent pris en otage.

Vous savez, ici à Kasserine, c’est très dangereux. Je connais beaucoup de jeunes comme moi qui sont partis à la montagne rejoindre les groupes extrémistes. Quel autre choix avons-nous vraiment? Yassine Touti

Yassine Touti entrevoit difficilement son avenir en Tunisie. Photo : Radio-Canada

À quelques kilomètres de là, les occupants des bureaux municipaux de Majel Bel Abbès se reconnaissent dans toute cette douleur.

Un rapide sondage du groupe de contestataires révèle que la majorité de ces chômeurs a aussi fait des tentatives de suicide. Amel, jeune travailleuse sociale, ne fait pas exception. « J’ai fait une première tentative et ce ne sera pas la dernière. »

Elle et ses camarades sont désormais libres de dire tout leur mal et leur désespoir. Mais à quoi bon s’exprimer, se demandent-ils, si personne ne veut entendre?