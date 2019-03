L'écrasement d’avion en Éthiopie fait une victime en Colombie-Britannique

Comme la plupart des passagers, Micah Messent se rendait à une conférence sur l'environnement organisée par l’ONU rénissant de jeunes leaders. Il avait été choisi pour représenter le Canada.

Ce jeune Métis originaire de la Colombie-Britannique avait d’ailleurs fait une publication sur son compte instagram, juste avant son départ, dans laquelle il partageait son enthousiasme.

Je pars pour le Kenya demain, je vais avoir la chance de rencontrer des passionnés du monde entier et discuter des plus grands défis rencontrés par notre génération. Je suis vraiment reconnaissant de cette belle occasion et je veux remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à avancer, souhaitez-moi bonne chance.

Contactée par téléphone, la famille de Micah Messent a confirmé la nouvelle mais décliné les demandes d’entrevues. Les messages de condoléances envers la famille du jeune environnementaliste se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Son parcours

Selon ses comptes sur les réseaux sociaux, Micah Messent était originaire de Courtenay sur l’Île de Vancouver, reconnu comme étant le territoire traditionnel de la Première Nation K'ómoks.

Après avoir terminé ses études secondaires en 2013, Micah Messent a intégré un programme d’études autochtones sur la géographie des océans à l’Université de l’île de Vancouver à Nanaimo.

Micah Messent a travaillé pour les parcs provinciaux de la Colombie-Britannique comme chargé des relations avec les Premières Nations. Il était aussi membre d’un programme pour la préservation des océans, Ocean Bridge.

Parmi les autres victimes canadiennes, on compte notamment deux personnes originaires de l'Alberta, Amina Ibrahim Odowaa et sa fillette de cinq ans Safiya Abdulkadir. Un professeur à l'Université de Carleton à Ottawa, Pius Adesamni, a également perdu la vie dans l'écrasement. Il avait fait son doctorat en études françaises à UBC.