Bouteflika renonce à un 5e mandat en Algérie

Dans une missive écrite destinée à la nation, le président Bouteflika a expliqué que ce sont les manifestations majeures survenues ces dernières semaines en Algérie qui ont motivé ces décisions.

« Je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d’expression dont je tiens, une fois de plus, à saluer le caractère pacifique. Je comprends tout particulièrement le message porté par les jeunes en termes, à la fois, d’angoisse et d’ambition pour leur avenir propre et pour celui du pays », a déclaré M. Bouteflika dans son message.

Dans son discours, le président, qui, malgré être resté handicapé suite à un AVC en 2013 avait été réélu lors de l'élections présidentielle de 2014, a ainsi assuré qu’il ne briguerait pas un cinquième mandat, affirmant qu’« il n’en a jamais été question pour moi ».

« Mon état de santé et mon âge ne m’assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l’assise des fondations d’une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos vœux », a dit M. Bouteflika.

Celui-ci avait pourtant annoncé le 10 février dernier son intention d’être de nouveau candidat aux élections présidentielles. Cette annonce avait conduit à un mouvement de contestation sans précédent des Algériens.

Le président a aussi indiqué que son choix de reporter les élections présidentielles se voulait une réponse aux réclamations de la population.

« Pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées afin d’ouvrir la voie à la généralisation de la sérénité, de la quiétude et de la sécurité publique », a-t-il affirmé.

Selon lui, ce report permettra de « préparer le plus rapidement possible l’avènement d’une nouvelle ère en Algérie ».

Dans ce but, des changements importants au sein du gouvernement auront lieu sous peu, a également annoncé M. Bouteflika.

Avec les informations de l'Agence France-Presse et de Reuters