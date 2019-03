Cinq anciens alliés du maire Demers se joignent à Action Laval

David De Cotis, Daniel Hébert, Michel Poissant, Paolo Galati et Isabella Tassoni porteront maintenant les couleurs d’Action Laval, aux côtés d’Aglaia Revelakis.

« Ça fait un gros changement à l’Hôtel de Ville », a convenu en entrevue le chef par intérim du parti, Achille Cifelli, qui s’est dit « très content et fier » des derniers développements.

Avec six élus, Action Laval devient le « principal groupe d'opposition » à l'Hôtel de Ville de Laval, a-t-il indiqué, bien que l'opposition officielle demeure le Parti Laval. Celui-ci ne compte qu’un seul élu, Claude Larochelle.

« On a jamais vu ça, à la Ville de Laval », a souligné dans un autre entretien David De Cotis, souvent présenté comme le leader des dissidents. « C’est une annonce historique. »

On n’a jamais vu [à Laval] une vraie opposition formée, organisée, structurée. On va être six élus et on va prendre beaucoup d’espace au conseil municipal. On va poser des bonnes questions. David De Cotis, conseiller municipal du district 9

« Ce n’était pas facile de trouver une nouvelle maison, a-t-il reconnu. On avait bien des choix : devenir indépendants, créer un nouveau parti ou rejoindre un parti qui existait déjà. »

Les tractations plus sérieuses en vue de ce ralliement ont duré un mois et demi, selon M. De Cotis.

« Les discussions n’ont pas été si difficiles, parce que leurs valeurs et les nôtres étaient quasiment pareilles, a mentionné M. Cifelli. C’était seulement une question de voir comment on pouvait travailler ensemble pour bien servir les citoyens de Laval. Après plusieurs discussions, on a trouvé un terrain commun. »

Pas encore de candidat pour la mairie

Achille Cifelli avait déjà dit n’avoir aucun intérêt pour le poste de maire. L’élection d’un nouveau chef en vue des élections municipales de 2021 est donc dans les cartons depuis un certain temps.

Certains médias ont indiqué que David De Cotis pourrait chercher à succéder au maire Marc Demers, mais celui-ci a assuré qu’il ne briguera pas ce poste.

Je n’ai pas d’intérêt pour me présenter à la maire. Je suis content d’être le représentant de mon district. David De Cotis, conseiller municipal du district 9

M. Cifelli a cependant précisé qu’il aurait été prêt à appuyer la candidature de M. De Cotis.

Dans les prochains jours, « on va créer un [cabinet] fantôme et chacun des six élus va être responsable de certains dossiers », a-t-il indiqué, précisant que Michel Poissant serait nommé leader du caucus.

Les échanges à l’Hôtel de Ville ont souvent été corsés, dans les derniers mois.

En juin dernier, 10 conseillers du Mouvement lavallois avaient décidé de faire bande à part, en disant ne plus avoir confiance en M. Demers. Ce dernier s’était retrouvé en minorité.

Depuis, la moitié d’entre eux ont néanmoins regagné les rangs du parti du maire Demers, si bien que celui-ci a pu regagner sa majorité.

David De Cotis ne se reconnaissait plus dans le parti qu’il avait pourtant lui-même fondé.

« Avec les années, le Mouvement lavallois s’est un peu déconnecté des citoyens et il travaille de moins en moins dans leur intérêt et de plus en plus pour son agenda politique », a-t-il dit, lundi.