L’élargissement de l’autoroute de 50 pas aussi rapide que prévu

Vous savez, on parle toujours de l'autoroute 50 [...] On s'est fait élire en promettant ça, puis on a l'intention que ça avance , a affirmé Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais, le 29 janvier dernier.

Pourtant, lundi matin lors d’une conférence de presse, la CAQ a indiqué ne pas prévoir de financement pour l'agrandissement de l'autoroute 50, car le dossier ne serait pas assez avancé pour commencer les travaux à court terme.

Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais l’avancement et la planification n’étaient peut-être pas aussi avancés que les libéraux nous laissaient entrevoir [...] L’engagement demeure toujours, la transparence, fournir un échéancier, ce que je veux dire là-dessus, c’est qu’il y a certaines barrières administratives qui nous empêchent d’aller aussi vite que l’on voudrait , a dit M. Lacombe.

Ce n’est pas parce que ça ne va pas aussi vite que l’on ne le fera pas. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais

Les premiers travaux sur cette autoroute auront lieu à la fin de l'année 2020 et serviront à aménager une barrière sur un tronçon de sept kilomètres à la hauteur de Buckingham. Le garde-fou demeure tout de même à l'étude pour savoir s'il sécurisera comme il se doit la voie rapide.

Une annonce devrait avoir lieu l'an prochain pour donner au public davantage de précisions pour l’autoroute 50.

Investissements routiers majeurs dans la région

Le gouvernement du Québec investira plus de 160 millions de dollars dans le réseau routier de l'Outaouais. Ces sommes seront dépensées au cours des deux prochaines années. La moitié des investissements, soit 80 millions, sera consacrée au maintien de la chaussée pour qu'elle reste en bon état.

Près de 50 millions de dollars seront utilisés pour assurer le bon état des structures sur le réseau routier.

Québec s'engage aussi à utiliser la balance du financement, soit une trentaine de millions de dollars, pour améliorer la sécurité et l'efficacité du réseau routier de la région. Le gouvernement prévoit notamment des travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux.

La CAQ prévoit finalement des rénovations majeures à compter de 2021 pour élargir le pont Alonzo-Wright.