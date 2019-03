À la recherche de Jody et Nicole Blais : les chances de survie diminuent selon l’armée

On est bien sûr dans la huitième journée. Le couple est perdu depuis au moins lundi dernier. Alors on sait qu’avec les conditions météorologiques qu’on a eues, les chances de les retrouver en vie sont un peu plus faibles, mais on continue les recherches et l’on travaille main dans la main , a dit lors d’un bref point de presse lundi midi à Timmins, Christian Labbé, l’officier de maintenance en recherche et sauvetage de l’armée canadienne.

Certains déplorent les délais causés par le manque de coordination.

Les efforts de sauvetage se cordonnent après que des membres de la communauté dénoncent des lacunes de communication. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

J’étais rendu vraiment frustré à la fin , raconte Gilbert Mondoux, un ami du couple qui s’est joint aux efforts de sauvetage bénévole.

Selon lui, le manque de coordination et de partage de l’information a entravé les efforts de recherche des bénévoles.

Samedi matin, on avait une grosse équipe de bénévole pour le week-end avec du monde d’un peu partout du Nord de l’Ontario , se souvient-il. On nous envoie à la dernière position connue [de Jody et Nicole Blais], mais lorsqu’on revient, on nous dit qu’on nous a envoyés à la mauvaise position. Ils étaient 20 km plus loin.

Ça décourage beaucoup les bénévoles. Gilbert Mondoux, ami du couple et secouriste bénévole

Le dernier signal du téléphone du couple provenait des coordonnées 48°40'49"N, 81°48'75"O. Photo : Google Maps

Mécontent, M. Mondoux s’est tourné vers les médias sociaux pour dénoncer ces lacunes.

Mon compte Facebook est devenu viral, et le monde a commencé à appeler les ministres, ça a réveillé le monde , dit-il.

Après avoir vu les publications de M. Mondoux, la mairesse de Val Rita-Harty, Johanne Baril, a appelé le ministère de Richesses naturelles et Forêts.

Hier matin, (dimanche) j’ai vu que Gilbert avait mis sur Facebook une photo d’un véhicule aérien du ministère de Richesses naturelles qui était en train de faire des vérifications routinières des permis de pêche sur les lacs régionaux , raconte-t-elle.

J’ai trouvé ça vraiment désolant de voir qu’un véhicule était utilisé pour ça au lieu d’aider avec les recherches. Johanne Baril, mairesse de Val Rita-Harty

À Fauquier, de nombreux bénévoles planifient leur prochain parcours. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La recherche se coordonne

Hier [dimanche], Doug Ford nous a appelés , raconte M. Mondoux. Après son appel, tout le monde est arrivé : les policiers, les gardes-chasse, le ministère des Richesses naturelles, l’armée, etc. Il y a une équipe de la GRC qui s’en vient aussi.

Ce renouveau de coopération a permis aux efforts de recherche de se réorganiser en deux quartiers généraux.

Alors que les recherches aériennes s’opèrent toujours à partir de Timmins, l’équipe de motoneigistes s’est maintenant installée à Fauquier.

Claude Boivin montre sur une carte où se concentrent les recherches depuis le quartier général établi à Fauquier. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le dernier signal du téléphone de Jody était environ à une trentaine ou quarantaine de kilomètres de Timmins, mais ils ne se sont jamais rendus à la tour dans les environs de Fauquier , explique M. Mondoux. Les chances sont qu’ils soient entre la tour de Timmins et la tour de Fauquier.

Notre équipe travaille de façon très déterminée avec la Police provinciale de l’Ontrario et la recherche aérienne civile du Canada , dit M. Labbé.

Les secouristes bénévoles travaillent désormais de plus près avec la Police provinciale de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les deux équipes retracent donc le trajet de l’hélicoptère disparu à partir de leur quartier général respectif : les efforts aériens partent de Timmins en direction de Fauquier alors que les équipes sur le terrain font l’inverse.

C’est plate que ça a pris du temps [pour recevoir l’information] , se désole M. Mondoux, mais c’est difficile de mettre tout ce monde-là en place .

Grâce à des cartes d’essence données par des commerces et résidents de la région, des bidons ont pu être achetés pour les motoneigistes. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mme Baril croit qu’il faut repenser le modèle de coopération régionale provinciale.