Foyer de soins : négociations sur fond de manifestations

Il ne s’agit pas d’un mouvement de grève illégale, mais de manifestations de travailleurs qui ne sont pas à l’horaire et de gens qui leur donnent leur appui, explique Simon Ouellette, porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique dans les Maritimes.

Des manifestations du genre sont organisées devant le bureau de la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, à Saint-Jean, devant le bureau du vice-premier ministre, Robert Gauvin, à Shippagan, et une autre à Edmundston devant le foyer de soins Résidence Jodoin, indique Simon Ouellette.

Le syndicat a déposé un avis de grève samedi. Le débrayage aurait pu s'amorcer aussi tôt que dimanche matin dans 46 foyers de soins de la province, mais le gouvernement a obtenu un sursis de 10 jours en vertu d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Quant aux négociations qui ont repris à 11 h lundi, le syndicat exprime peu d’espoir. Le SCFP Syndicat canadien de la fonction publique demande au gouvernement de négocier une nouvelle convention collective. L'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick ne dispose pas des outils nécessaires, selon le syndicat, pour assurer une augmentation salariale qui est au moins égale à l'augmentation du coût de la vie. C'est le gouvernement qui contrôle l'argent, selon le syndicat.

La ministre Dorothy Shephard ne s’engage pas financièrement. Elle invite l’Association des foyers de soins et le syndicat à trouver une solution.

Le vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Roland Cormier, rappelle qu’une grève a eu lieu en 2001 pour les mêmes raisons qui ont mené au récent mandat de grève, dont le manque de personnel dans ces foyers de soins.

Le gouvernement de Bernard Lord à l’époque de la grève de 2001 avait promis une étude des besoins dans les foyers de soins. L’étude concluait qu’il fallait augmenter le personnel de ces établissements. Il y en avait en moyenne à ce moment 28 travailleurs pour 100 résidents par tranche de 24 heures. L’étude recommandait d’augmenter le ratio à 35 travailleurs, mais le gouvernement a conclu par la suite qu’il n’avait pas les moyens financiers nécessaires.

Le ratio à l’heure actuelle serait d’environ 31 employés pour 100 résidents, ce qui n’est pas encore ce que recommandait l’étude menée il y a 18 ans. De plus, souligne le syndicat, beaucoup plus de résidents qu’à l’époque ont une mobilité réduite et leurs besoins sont plus importants.

Avec des renseignements de Michel Corriveau et de Gabrielle Fahmy, de CBC