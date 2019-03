La Tribu des Blood enterrera-t-elle la hache de guerre avec Ottawa ?

Si l’entente est acceptée, la tribu obtiendra 150 millions de dollars en dédommagement du gouvernement fédéral.

De cette enveloppe, chaque membre pourrait recevoir 2000 $. Les fonds supplémentaires seront placés dans une fiducie qui servira à financer des projets d’infrastructures pour la réserve, comme une patinoire, des logements et un centre communautaire.

Selon Martin Heavy Head, conseiller de la tribu, la valeur de la compensation représente moins de la moitié des dommages encourus, mais le gouvernement fédéral a imposé une limite à ce qu’il est prêt à payer.

Une dispute historique aux négociations multiples

La Tribu des Blood reproche au gouvernement fédéral sa mauvaise gestion du bétail, notamment d’avoir laissé les bêtes mourir de faim et de les avoir vendues à la moitié de leur valeur. La demande d'indemnisation a été formulée en 2000 et acceptée par Ottawa en 2011 après cinq ans de négociations.

Le vote se déroulera entre 9h et 20h à Standoff et Calgary et concerne tous les membres de la Tribu des Blood âgés de plus de 21 ans, soit 7500 personnes sur 12 800.

Parmi les conditions de l’entente, la Tribu des Blood doit accepter de retirer sa poursuite contre le gouvernement.