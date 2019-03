Le ministère du Travail enquête sur le bureau de la Police provinciale de l'île Pelée

Une enquête portant sur la santé et la sécurité à la station locale de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) à l'île Pelée est présentement menée par le ministère du Travail. Une plainte a été émise entre autres envers le manque d'employés, de la moisissure dans le bureau et le manque de cellules de prison.

Le comité mixte sur la santé et la sécurité de la (PPO) qui a informé le ministère du Travail des multiples problèmes au sein de la station locale de la PPO de l’Île Pelée.

C’est le 11 décembre 2018 qu’une plainte a été émise contre le poste de police de l’île, affirme Janet Deline, porte-parole pour le ministère du Travail de l’Ontario.

Un nombre multiple de préoccupations en matière de santé et de sécurité ont été signalées et le comité mixte de santé et de sécurité prétend que l’employeur n’a pas répondu à ces préoccupations , soutient Mme Deline.

Selon elle, le personnel du ministère du Travail a rencontré l’employeur, la PPO, en janvier 2019 et l’enquête du ministère est en cours.

La station locale de la PPO de l’Île Pelée est en fait une ancienne maison unifamiliale de deux étages appartenant au comté et louée par la province. Les deux bureaux sont au premier étage, et au deuxième se trouvent un petit bureau et une chambre, au cas où un agent y reste pour la nuit.

Une plainte datant de décembre 2018 cite que maintes préoccupations concernant la santé et la sécurité au travail dans cette station n’étaient pas gérées par l’employeur, la PPO.

L’inspecteur Glenn Miller de la PPO du comté d’Essex s’est récemment entretenu avec le ministère afin de contre-examiner ces plaintes.

Cette révision portait surtout sur le manque de cellules de prison et le manque d’assistance aérienne et marine pour les agents de la PPO sur place , soutient M. Miller.

Une équipe est récemment allée vérifier sur place les dommages potentiels causés par les moisissures et des experts les ont qualifiées propres à l'habitation .

Ce n'est pas la première fois que le ministère du Travail de l'Ontario fait une enquête sur la station locale de la PPO à l'île Pelée.

Aucune cellule de prison

La station locale, toutefois, n’est pas obligée d’avoir une cellule. M. Miller soutient à cet effet que ce ne sont pas tous les détachements qui doivent avoir un endroit où garder des détenus. Dans ce cas particulier, les prisonniers sont transportés à la station la plus près , dit-il.

Selon lui, il y a des bateaux et des avions disponibles pour transporter les détenus de l’île à la terre ferme.

Bien que cette procédure soit toujours en place en 2019, elle comporte tout de même quelques défis.

M. Miller donne l’exemple de prisonniers gardés pendant de longs moments dans des véhicules de police jusqu’à ce que des bateaux arrivent pour les transporter vers Leamington.

Le Jiimaan traverse les passagers entre Leamington et l'île Pelée. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Le nombre d’agents sur l’île

Pour des raisons stratégiques, la PPO ne divulgue pas combien d’agents sont présents sur l’île. M Miller assure toutefois que leur nombre est toujours suffisant.

L’hiver, les agents ne restent pas sur l’île, mais volent par avion si besoin est.

Les policiers de cette station locale ne reçoivent toutefois pas beaucoup d’appels durant la semaine, et il est difficile de garder le nombre idéal de personnes, car on fait venir plus de policiers selon la gravité des enquêtes.

La fin de semaine est le temps où le plus d’agents sont à l’île Pelée.