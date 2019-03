Nouveaux efforts pour retrouver Ariel Jeffrey Kouakou, un an après sa disparition

Mardi et mercredi, la Société de transport de Montréal (STM) affichera la photo du garçon sur les écrans électroniques de 68 stations de métro. De plus, la photo de l'enfant disparu à l'âge de 10 ans figurera sur les enveloppes de facturation mensuelles de la Banque CIBC pour le mois de mai.

Ces initiatives sont mises de l'avant en collaboration avec le Réseau Enfants-Retour et le Centre canadien de protection de l'enfance.

D'autre part, le public est invité à se joindre aux proches et amis du jeune garçon mardi soir à 19 h 30 en l'église Saint-Joseph-de-Bordeaux située sur la rue Viel, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Une messe y sera célébrée pour Ariel Jeffrey Kouakou.

Les parents, Fred et Noëlla Kouakou, remercient sincèrement par voie de communiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le public pour tout le soutien et tout l'amour qu'ils ont reçus au cours de la dernière année.

Le Réseau Enfants-Retour demande à tous ceux qui disposent d'informations pertinentes concernant les allées et venues d'Ariel de contacter Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou le Réseau Enfants-Retour au 1-888-692-4673.

Rappelons que le 12 mars 2018, des caméras de surveillance ont capté Ariel Jeffrey Kouakou entrant dans le parc des Bateliers, sur les berges de la rivière des Prairies, mais il n'a jamais été vu quittant le parc.