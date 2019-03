Déboires des traversiers : Les décideurs de Manicouagan font front commun

Les acteurs politiques de Manicouagan, de concert avec Tourisme Côte-Nord et la Chambre de commerce de la région font front commun et réclament aujourd'hui des actions concrètes de Québec pour remédier aux problèmes de traversiers.

Ensemble, ils réitèrent des souhaits qui avaient, pour la plupart, déjà été formulés.

La présidente de Tourisme Côte-Nord, Josée Girard, réclame en tout 575 000 $, notamment pour la mise en place d’offensives marketing structurantes . L’objectif est de contrer la mauvaise publicité qui aurait, toujours selon Tourisme Côte-Nord, miné dix ans d’efforts de communications et de promotion visant à augmenter la notoriété de la Côte-Nord . On demande cette somme sous forme de compensations annuelles durant cinq ans, avec un premier paiement de 200 000 $, puis des montants décroissant pour les quatre années suivantes.

Yves Montigny, le maire de Baie-Comeau, revient lui aussi à la charge en réclamant le soutien immédiat des projets économiques en développement à Baie-Comeau . Je sais que le ministre ne peut acheter un bateau sur Kijiji, mais il a la capacité de soutenir notre économie locale , affirme M. Montigny. Selon lui, l'impact des problèmes de traversiers sur l'économie locale se fait déjà sentir.

La Chambre de commerce de Manicouagan, de son côté, veut que les horaires et les fréquences de traversiers soient revus pour mieux desservir la Côte-Nord.

Enquête réclamée

Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, réclame une enquête de la Vérificatrice générale pour mettre en lumière les causes des récents déboires de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Dans ce dossier, la Côte-Nord paye chèrement le déficit de gestion qu’a connu la STQ. S’il y a eu faute, les coupables doivent être sanctionnés , avance le politicien.

