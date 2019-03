Montréal lance sa sixième opération de déneigement de l'hiver

« Près de 2200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur les 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs que compte Montréal », a indiqué l'administration de Valérie Plante dans un communiqué.

« Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés », est-il écrit.

D’ici là, les chasse-neige et chenillettes continueront de dégager les rues et les trottoirs, et l'épandage de sel et d'abrasifs se poursuivra.

Il est prévu que les opérations commencent à 19 h lundi soir et qu'elles se terminent vendredi en fin de journée.

Les rues devraient être complètement dégagées à temps pour le défilé de la Saint-Patrick, dimanche, a indiqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Ce dernier demande aux automobilistes de tenir compte de l’interdiction de stationnement en vigueur aux heures indiquées sur les petites affiches aux couleurs bien vives.

« Chaque fois que nous procédons à ce genre d’opération, nous devons remorquer environ 2000 voitures par jour, a réitéré M. Sabourin. Alors nous demandons aux automobilistes de nous donner un coup de main en respectant ces restrictions. »

Plus d’une quinzaine de centimètres de neige sont tombés sur la région métropolitaine, dimanche. Quelques flocons devraient s’ajouter lundi, mais les précipitations s’annoncent modestes.

Montréal a jusqu’à maintenant reçu 212 centimètres de neige, cette saison. C’est tout juste au-dessus de la moyenne annuelle de 210 centimètres.

Comme la température demeurera au-dessus du point de congélation – sans dépasser 2 °C, selon Environnement Canada –, la neige pourrait fondre lentement et se transformer en gadoue, d'autant plus que le mercure devrait atteindre jeudi 8 °C.