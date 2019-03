La communauté africaine d’Edmonton est en deuil

Le ministre fédéral de l'Immigration, Ahmed Hussein, était à Edmonton dimanche, lors d’un événement organisé par le Parti libéral auquel participaient plusieurs membres de la communauté d’origine africaine. L'émotion était palpabe au moment où la tragédie touchait directement la communauté africaine d’Edmonton.

« Je suis sous le choc, je peux m’identifier aux victimes parce que je voyage souvent en Afrique, partage Abdullahi Nur, un porte-parole de la communauté locale. Je suis certain que nos membres vont s’organiser pour aider les familles avec des dons, pour ne pas les laisser à leur tragédie. »

Amina Ibrahim Odowaa, 33 ans, et sa fille Sofiya Abdulkadir, 5 ans, font partie des victimes. Photo : Courtoisie de Mohamed Ali

Amina Ibrahim Odowaa et sa fille Sofiya Abdulkadir, qui résidaient à Edmonton, font partie des 18 Canadiens décédés. Un résident de Calgary, Derrick Lwugi, a également perdu la vue dans la tragédie.

En tout, 149 passagers et huit membres d’équipage sont morts à bord du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines. Des personnes voyageant avec des passeports de 35 nationalités différentes étaient à bord.

Une compagnie réputée, un trajet très emprunté

La compagnie Ethiopian Airlines, détenue par l’État éthiopien, a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante sur le continent africain.

« Avant de venir vivre au Canada, j’ai passé 20 ans dans l’industrie aérienne comme gestionnaire de risques, raconte Beatrice Ghettuba. C’est très douloureux parce que je sais que cette compagnie est très bien vue et est sécuritaire. Les passagers n’arrêtent pas de faire des allers-retours entre l’Éthiopie et le Kenya. »

Selon Beatrice Ghettuba, qui a travaillé 20 ans comme gestionnaire de risques pour l'industrie aérienne, Ethiopia Airlines est une compagnie très prisée et très réputée. Photo : Radio-Canada

C'est le cas de Habiba Abdulle, une membre active de la communauté somalienne d’Edmonton dont la famille aurait pu être dans l’accident.

« Il y a tout juste un mois, ma mère et mon frère ont voyagé avec la même compagnie pour faire le même trajet et se rendre à Nairobi. Beaucoup d’entre nous avons de la famille au Kenya et en Éthiopie. On profite du voyage pour voir les deux familles. C’est un trajet très répandu, c’est vraiment tragique et triste ».

Elle connaissait Amina Ibrahim Odowaa qui a disparu tragiquement.

Elle était très aimée, elle laisse dans le deuil un frère et un jeune enfant. Notre communauté est de tout coeur avec eux. Habiba Abdulle, résidente d'Edmonton

« Ce serait bien que les gens les aident financièrement à traverser cette période difficile », dit-elle.

Les boîtes noires retrouvées

Les deux boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 contenant les données techniques du vol et celles enregistrant les discussions dans le cockpit « ont été retrouvées », a indiqué Ethiopian Airlines sur son compte Twitter.

Elles permettront à l’enquête de mieux comprendre les causes de l’écrasement qui est survenu peu après de décollage, près de la ville de Bishoftu, à une soixante de kilomètres au sud d’Addis Abeba.