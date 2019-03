Audience de libération sous caution d’un mineur accusé d'infraction liée au terrorisme

L’adolescent est accusé d’avoir facilité sciemment une activité terroriste et d'avoir conseillé à une personne de livrer, poser, faire exploser ou détoner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans un lieu public, dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves .

Un interdit de publication nous empêche de dévoiler les arguments et éléments de preuve qui seront présentés par les deux parties lors de l'audience de libération sous caution.

Deux suspects avaient été arrêtés en janvier par la police dans le cadre d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mais le second avait été relâché après avoir été interrogé.

La GRC a lancé son enquête en décembre, après avoir reçu des informations dites crédibles du FBI, la police fédérale américaine.

Environ 300 agents de la GRC et des agents d'autres corps policiers, dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ont participé à l'enquête.