Le nombre de cas de plaies de lit graves est encore en hausse en Nouvelle-Écosse

Le nombre de plaies de lit graves, contractées dans les hôpitaux et les foyers de soins provinciaux, est en hausse en Nouvelle-Écosse. Pourtant, le ministère de la Santé avait fait de la lutte contre les plaies de lit, ou plaies de pression, une de ses priorités, après la mort de deux patients ces dernières années.

Les pires cas, les plaies de stade 3 et 4, sont rapportés de façon trimestrielle sur le site web du ministère. Le site recense dix cas durant le premier trimestre, d’avril à juin, et six dans le deuxième trimestre, de juillet à septembre. Il dénombre 26 cas de plaies de lit graves dans le dernier trimestre, d’octobre à décembre.

Des efforts vains

Norma Silverstein, d’Albert Bridge, dit que les efforts du gouvernement sont vains. Il a en principe formé tout le monde dans les foyers de soins. Tous les employés sont censés tout faire pour éviter ces plaies et ils sont censés savoir comment réagir quand des patients en ont. Mais, à l’évidence, les dernières données montrent que ça ne marche pas , dit-elle.

Norma Silverstein a déposé une plainte au gouvernement provincial en 2017, après que son père, John Ferguson, a souffert d’une grave plaie de lit dans un foyer de Sydney. Il en est mort plus tard à l’hôpital. Le gouvernement a lancé une enquête, mais après 18 mois, Norma Silverstein ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé.

Norma et Bob Silverstein militent pour de meilleurs soins dans les établissements de santé de la province depuis la mort du père de Norma, John Ferguson. Il a souffert d'une grave plaie de lit dans un foyer privé de Sydney. Photo : Radio-Canada / CBC

En mars 2018, la police régionale d’Halifax a lancé une enquête sur la mort de Chrissy Dunnington, 40 ans, qui a développé une plaie de pression dans un foyer de soins de longue durée. Elle est morte elle aussi à l’hôpital.

Depuis cette tragédie, le gouvernement provincial a indiqué qu’il voulait normaliser les pratiques dans les établissements, notamment sur les façons de rapporter ces blessures et sur les protocoles de traitement.

Soins privés

Les nouvelles pratiques touchent aussi les foyers privés, qui n’ont pas à divulguer régulièrement leurs cas de plaies de lit. À l’été 2018, le gouvernement a dévoilé 152 cas de plaies de pression dans des établissements privés.

Norma Silverstein dit que la situation est révoltante. Si votre être cher est dans un foyer de soins et qu’il demeure généralement immobile, il est à risque dans ces établissements , dit-elle.

Une porte-parole de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Gail Blackmore, ne voit pas de raison claire pour expliquer la hausse récente du nombre de cas de plaies de lit. Elle croit qu’elle pourrait être simplement une anomalie passagère.

Avec les informations de Tom Ayers, de CBC