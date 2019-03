« Le hockey nous a sauvés », dit la mère d'un garçon ayant la leucémie

Roan Dahlen souffre d'un cancer du sang depuis trois ans. Quand sa mère, Coralee Abbott, a vu des lacets jaunes, elle a tout de suite décidé de les acheter : l’or est la couleur dédiée aux enfants ayant le cancer.

Elle explique qu’au début Roan ne voulait pas porter ces lacets.

« Je ne voulais pas que les autres me ménagent. L’année dernière on m’appelait “le tueur géant”, parce que je pouvais renverser des gens beaucoup plus grands que moi », a expliqué Roan.

Roan a finalement décidé de mettre les lacets jaunes, pour représenter tous ceux qui ne peuvent pas pratiquer le sport qu’ils aiment et pour les enfants qui sont morts d’un cancer.

Depuis, l’ensemble des joueurs de son équipe portent ces lacets. De plus, les joueurs de l'Atom Bobcat ont aussi tapissé de ruban adhésif jaune la palette de leur bâton de hockey.

Les matches et les entraînements de hockey ont joué un rôle important durant le traitement de Roan, surtout que son père est l’entraîneur de l’équipe.

Son équipe l'a aussi soutenu en lui apportant des repas et des cadeaux.

Le hockey lui a permis de penser à autre chose que la chimiothérapie. Les dix premiers mois de son traitement, il n’a pas pu aller à l’école.

Roan a pu chaussé ses patins de nouveau pendant son dernier mois de traitement.

« Je suis content de transpirer, parce que je sens que j’ai travaillé fort en faisant des choses que j’aime », dit-il.

« Le hockey nous a sauvés », lance sa mère.

Le jeune capitaine de l’équipe, Griffin Blanch, est content de porter les lacets jaunes.

« Cela signifie : continuez à vous battre. Si vous souffrez du cancer, continuez à vous battre, n’abandonnez jamais. Roan n’a jamais abandonné, et maintenant il joue au hockey », explique-t-il.

Coralee Abbott a publié un message sur Twitter le 2 mars, et depuis, à travers la Saskatchewan des gens se sont mis à porter des lacets or.

Avec les informations de Jennifer Quesnel, CBC