Un bris mécanique force la fermeture du centre de ski au Mont Kanasuta 

Le défaut d'une pièce de la remontée mécanique a obligé la fermeture du centre de ski au Mont Kanastua vendredi soir, samedi et dimanche. Il faudra possiblement attendre plusieurs jours avant de pouvoir accéder de nouveau aux pistes.

La semaine de relâche s'est terminée abruptement au Mont Kanasuta, alors qu’une pièce défectueuse a paralysé la remontée mécanique.

Le directeur général, Alain Vanier, était sur nos ondes ce matin. Disons que ça ne tombe pas dans le bon temps, a-t-il déploré. On a fait des travaux importants sur la remontée mécanique cet été et c'est cette pièce-là qui fait défaut. Donc, il faut recommencer à partir de ce matin à trouver cette pièce et la remplacer.

Il assure que la saison n'est pas compromise et que la remontée devrait être en fonction d'ici jeudi.