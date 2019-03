Elizabeth Wettlaufer : la police pressée de dévoiler toute preuve d’autres crimes

L’ancienne infirmière de 51 ans a fourni aux autorités des informations sur ces crimes l’année dernière, alors qu’elle purgeait une peine à perpétuité pour les meurtres prémédités de huit patients. Elle avait aussi plaidé coupable à six accusations de tentative de meurtre et de voies de fait graves.

CBC a obtenu des documents judiciaires montrant que l'Association des conseils de résidents de l'Ontario (OARC), un groupe de défense des droits des personnes hébergées dans des centres de soins de longue durée, a déposé une demande légale visant à contraindre la Police provinciale de l'Ontario et les corps policiers de London et de Woodstock à leur remettre toutes les preuves réunies au cours de leurs enquêtes sur les deux autres crimes présumés. Les trois services policiers ont été impliqués dans les enquêtes.

L'OARC demande à la commissaire Eileen Gillese, qui a présidé l'enquête publique sur Wettlaufer, d'en donner l'ordonnance.

Deux autres victimes

La police a déterminé que Wettlaufer avait injecté de l'insuline à une septuagénaire en août 2014 au foyer Meadow Park à London. La femme, Florence Beedall, n'était pas diabétique. Elle est morte quelques heures plus tard d'autres causes.

Wettlaufer aurait également tenté d'étouffer un patient de l'établissement Caressant Care de Woodstock, situé à proximité. L'identité et l'âge de cette victime ne sont pas connus publiquement.

Wettlaufer aurait pu être inculpée de chefs d'accusation d'agression armée et de voies de fait causant des lésions corporelles. Cependant, aucune accusation n'a été portée.

Des informations non divulguées

Les crimes présumés supplémentaires n’avaient pas été révélés au public avant que CBC n'en publie les détails, plus tôt cette année.

La commission d’enquête publique a déclaré à CBC plus tôt cette année qu’elle était au courant des deux nouvelles attaques présumées avant janvier 2018, soit plusieurs mois avant le début des audiences.

L'OARC soutient que les autres parties représentées à l'enquête publique auraient dû avoir accès à ces aveux supplémentaires.

Les participants ont eu la conviction erronée que nous avions accès à toutes les informations pertinentes, ont déclaré des documents déposés par les avocats de l'OARC, affirment les avocates de l'OARC Suzan Fraser et Jane Meadus dans des documents déposés en cour.

L'histoire semble être plus complexe qu'on ne le pensait : il y a plus de détails sur les autres victimes et les circonstances entourant ces crimes et ce qui y aurait mené, et plus de détails qui pourraient avoir le potentiel de mener à des conclusions et à des recommandations. Suzan Fraser et Jane Meadus

La commission d'enquête publique a déclaré à CBC qu'elle était impuissante à agir à l'époque.

Alors que les enquêtes policières étaient toujours en cours, la commission n'a pris aucune mesure, car tout ce qui aurait pu être fait aurait pu entraver ces enquêtes , a indiqué un responsable de l'enquête publique dans un courriel à CBC.

La commission n'a pas été informée par les procureurs du résultat des nouvelles enquêtes policières avant décembre 2018, peut-on lire dans le courriel.

Toutefois, une copie d'un rapport de police de London concernant l'attaque au foyer Meadow Park révèle que la police avait déjà achevé son enquête six mois plus tôt, en juin 2018.

Selon le rapport de police, rédigé par le détective Steven Simone, la police avait alors déterminé ceci : Mme Wettlaufer a effectivement commis l'infraction de voies de fait avec une arme . Néanmoins, la police avait décidé qu'aucune accusation criminelle ne serait portée dans cette affaire, malgré des motifs de procéder.

Les foyers ne veulent pas d'autres enquêtes

Les foyers où les deux autres attaques présumées ont eu lieu ne semblent pas vouloir que soient révélées des informations supplémentaires sur ces crimes présumés, selon les documents judiciaires obtenus par CBC.

Lisa Corrente et David Golden, avocats de Caressant Care, de Meadow Park et de la société mère, Jarlette Health Services, soutiennent dans leur réponse à la demande de l'OARC qu'il s'agit d'allégations essentiellement non prouvées .

Il serait tout à fait préjudiciable de divulguer de nouvelles allégations non prouvées - elles offrent peu, voire rien, d'important sur les questions systémiques [dans les maisons de retraite]. Lisa Corrente et David Golden, avocats de Caressant Care, de Meadow Park et de la société mère, Jarlette Health Services

Ils soutiennent également que les nouvelles informations pourraient retarder l'enquête publique et s'avérer difficiles sur le plan émotif pour les familles des 14 autres victimes de Wettlaufer.

L'enquête publique en est dans sa phase finale, soit de formuler des recommandations sur la manière de prévenir des crimes similaires à l'avenir.

Ces crimes ne peuvent être ignorés, dit l'OARC

L'OARC maintient que les crimes présumés supplémentaires ne peuvent être ignorés.

Ne pas en traiter peut saper la confiance du public dans le processus d’enquête en donnant l’impression que la commission n’est pas intéressée par la vie [de ces autres patients] ou que le rapport est plus important que ses fonctions sociales , ont écrit Me Frazer et Me Meadus dans leur soumission.

Wettlaufer a déclaré à la police qu'elle avait ressenti une colère rouge avant d'attaquer les huit aînés qu'elle a tués.

L'ancienne infirmière a admis avoir injecté une dose mortelle d'insuline à sept résidents du foyer Caressant Care (James Silcox, 84 ans, Maurice (Moe) Granat, 84 ans, Gladys Millard, 87 ans, Helen Matheson, 95 ans, Mary Zurawinski, 96 ans, Helen Young, 90 ans, et Maureen Pickering, 79 ans).

Elle a aussi confessé avoir tué de la même manière Arpad Horvath, 75 ans, au centre Meadow Park.