Lock-out à l'ABI : les syndiqués passent au vote sur l'offre patronale

L'offre de l'ABI, qui a été déposée lundi dernier, contient trois conventions collectives et un protocole de retour au travail. Le protocole de retour au travail, tel que proposé par la direction, prévoit un retour au boulot des employés à partir du 8 avril.

La proposition sera soumise à un vote secret lors d’une assemblée des membres de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, qui doit commencer à 13 h.

Le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse, (à droite), lors de l'assemblée générale du 9 octobre 2018. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Le syndicat des Métallos n’a pas pris publiquement position sur l’offre depuis son dépôt, lundi dernier. Elle a cependant déploré que l’offre en question émane exclusivement de l’employeur, plutôt que d’avoir été négociée.

À écouter : La journaliste Maude Montembeault rappelle la trame des événements à l’émission Facteur matinal.

Le maire de Bécancour se dit optimiste

En entrevue à RDI lundi matin, le maire de Bécancour Jean-Guy Dubois s’est dit optimiste quant à l’issue du vote.

Je ne peux pas prédire [le résultat du vote]. Comme je m’amuse à le dire, ma bouteille de champagne est sortie. Ça fait longtemps qu’elle était là. Elle n’est pas encore débouchée, mais j’espère, j’espère la sabrer aujourd’hui. Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, qui parle à des travailleurs de l'ABI en lock-out. (Archives) Photo : Radio-Canada

Écoutez, ça fait 14 mois : je pense que l’usure a fait son œuvre dans les deux camps , a expliqué le maire Dubois. Maintenant, bien malin celui qui pourrait prédire. Il y a des éléments dans l’ego, des éléments stratégiques, des éléments psychologiques. C’est l’interaction de ces trois groupes de variables qui va décider ce qui va se passer aujourd’hui.

Jean-Guy Dubois a dit ne même pas vouloir penser à un scénario où l’offre patronale serait refusée, ce qui prolongerait le conflit de travail. ABI, c’est 16 % de notre budget municipal, c’est de loin le plus gros employeur de la ville.

Site de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) Photo : Radio-Canada / Jef Fortier