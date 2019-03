Vitalité accusé de minimiser les problèmes à l’hôpital Dr-Georges-L.-Dumont

Neuf civières d’observations ont été retirées la semaine dernière à cause d’une pénurie d’infirmières, selon Rémi LeBlanc, président du conseil des médecins et dentistes du CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

Les patients de l’urgence qui n’ont plus de place sur ces civières d’observation sont placés dans les salles d’examen où le personnel soignant est maintenant à l’étroit, a-t-il indiqué..

Vitalité parle d’un réaménagement

Les civières n’ont pas été fermées, a déclaré la semaine dernière la porte-parole de Vitalité, Allison White. Selon elle, le service d’urgence a plutôt été réaménagé pour mieux servir les patients. Le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne, fait aujourd'hui écho à ses propos.

Il n’y a pas de lit fermé à l’urgence de Moncton. Ce dont on parle, je pense que le Dr LeBlanc se référait à des civières plutôt. Mais ce qui arrive et qu’il est important que les gens saisissent bien, c’est que les mois de janvier, février, mars sont toujours difficiles dans les services d’urgence dans le réseau. C’est particulièrement plus difficile cette année compte tenu du fait qu’on a des postes qui ne sont pas comblés. Donc, ça crée un peu de tension. Ce qu’on doit aussi saisir comme il faut, c’est la théorie des vases communicants. Quand les lits sont pleins sur les étages, ce qui arrive c’est qu’il y a moins de possibilités d’admettre des patients plus rapidement, d’où vient une congestion un peu mur à mur dans l’hôpital , explique Gilles Lanteigne.

Égalité santé en français accuse Vitalité de minimiser les problèmes à l’urgence de cet hôpital.

La réponse de Vitalité nie la gravité de la situation. La réponse de Vitalité nie la réalité de la situation. Quand on dit qu’il n’y a pas de lit fermé, on joue sur les mots. Dans les faits, on a fermé les civières d’observation 11 à 17. Il n’y a plus de patients, plus de personnel. Le problème, c’est le manque de personnel à l’urgence pour desservir notre clientèle. C’est sûr que la clientèle va en souffrir. Actuellement à l’hôpital Georges-Dumont, aux urgences, il y a 15 postes à plein temps vacants sur 33. La situation est grave , lance le Dr Hubert Dupuis, porte-parole d’Égalité santé en français.

Ce qui va arriver d’ici à quelque temps, c’est que l’urgence va être fermée complètement si on ne fait pas un coup de barre et si on ne change pas la situation. Dr Hubert Dupuis, Égalité santé en français

Le Dr Dupuis recommande à Vitalité d’offrir de meilleures conditions de travail, dont des primes, pour appuyer le recrutement de personnel infirmier.

Gilles Lanteigne rappelle que la pénurie de personnel en santé se fait sentir dans toute la province, et ce, dans les deux réseaux de santé. Vitalité fait tout ce qu’il peut pour recruter des infirmières, assure-t-il.