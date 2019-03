L’action de Boeing pique du nez après l’écrasement d’un 737 MAX 8

Une telle baisse à l'ouverture de la Bourse de New York constituerait pour la valeur son plus fort repli en séance en près de 20 ans, alors même que l'action de l'avionneur américain a touché un plus haut historique à 446 $ la semaine dernière.

Dimanche, un avion d'Ethiopian Airlines assurant la liaison entre Addis-Abeba et Nairobi s'est écrasé, tuant les 157 personnes à bord, dont 18 Canadiens, neuf Français et de nombreux autres Occidentaux.

Cet écrasement intervient après celui du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie asiatique Lion Air qui a fait 189 morts le 29 octobre dernier.

À la suite de ce nouvel accident, Ethiopian Airlines a immobilisé toute sa flotte de Boeing 737 MAX 8 jusqu'à nouvel ordre. La Chine et l'Indonésie ont aussi ordonné lundi aux compagnies aériennes de leur pays de suspendre les vols opérés avec cet appareil.

« Nous anticipons une volatilité accrue sur le titre Boeing », a prévenu lundi Rajeev Lalwani, analyste chez Morgan Stanley. « Le pire des scénarios serait le maintien au sol de la flotte et le besoin des mesures correctives qui perturberaient la rentabilité à court terme », indique-t-il.

Boeing a indiqué lundi que l'enquête sur l’écrasement du vol d'Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Nairobi en était à ses débuts et qu'il n'y avait pas besoin pour l'instant d'émettre de nouvelles recommandations aux compagnies opérant avec des Boeing 737 MAX 8.

Le repli de Boeing devrait peser sur l'ensemble du Dow Jones lundi, les futures sur l'indice américain signalant un repli de près de 0,7 % à l'ouverture, alors que le contrat à terme sur le S&P 500 évolue en légère hausse.

Action d’Air Canada surveillée

Les investisseurs suivront aussi les actions de certains des plus gros clients de l'avionneur, comme les compagnies Southwest Airlines, American Airlines Group et Air Canada.

Southwest et Americain Airlines ont indiqué dimanche soir qu'elles restaient pleinement confiantes dans le Boeing 737 MAX 8 et qu'elles suivaient avec attention l'enquête en cours sur l'accident.

La nouvelle de l’écrasement pénalise également l'action Safran (-1,92 %) à Paris, l'équipementier aéronautique étant le fournisseur, dans le cadre de sa coentreprise avec General Electric, du moteur LEAP-1B utilisé sur cet appareil.

Parallèlement, le concurrent de Boeing, Airbus, gagne 0,75 %.