Le Manitoba veut améliorer la sécurité dans les hôpitaux

Le gouvernement annoncera lundi la première étape de son plan pour faire l’examen des services de sécurité dans les six principaux hôpitaux de Winnipeg.

Il s’agit d’une réponse à l'escalade de la violence dans les hôpitaux. Le nombre d’incidents violents a doublé à certains endroits au cours de la dernière année.

« Aucun Manitobain ne nierait la prévalence accrue de la méthamphétamine dans nos communautés. Les causes de la violence et les problèmes liés à la sécurité dans nos établissements de soins de santé sont nombreux et complexes, mais la méthamphétamine fait évidemment partie de cette équation », a déclaré le ministre de la Santé, Cameron Friesen.

Il note que certains hôpitaux ruraux ne disposent d’aucun système de sécurité. Il en va de même pour les foyers de soins et les cliniques.

« Cela soulève des questions », affirme-t-il en attribuant cette situation au manque de planification. « Notre réponse aux besoins en matière de sécurité a toujours été réactive dans cette province. »

Un examen en trois phases

Les détails de la première étape de l'examen ont été publiés dans un appel d’offres émis la semaine dernière par l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW).

La première partie de l’étude portera sur les six hôpitaux de Winnipeg, soit le Centre des sciences de la santé et les hôpitaux Saint-Boniface, Grace, Seven Oaks, Concordia et Victoria.

Selon des chiffres de l'ORSW publiés plus tôt ce mois-ci, le nombre d'incidents violents signalés dans les principaux hôpitaux de la ville a connu une augmentation spectaculaire.

Entre octobre 2016 et octobre 2018, 175 incidents violents ont été signalés à l'hôpital Grace et 444 au Centre des sciences de la santé.

La deuxième phase portera sur les centres de soins, les centres de santé et les cliniques de Winnipeg, tandis que la troisième phase portera sur la sécurité dans les hôpitaux situés à l'extérieur de Winnipeg.

Selon ce qui est écrit dans l’appel d’offres, le Manitoba a connu une augmentation importante de l’utilisation de la méthamphétamine en cristaux au cours des deux dernières années, ce qui entraîne une hausse du nombre de patients qui ont des interactions violentes avec le personnel hospitalier.

« Cela crée de graves répercussions sur la prestation des soins de santé, peut-on y lire. Les gestes violents manifestés par des individus souffrant de psychose sont incroyablement difficiles à prévoir et à gérer. »