Basket-ball féminin : le championnat échappe encore au Rouge et Or

Tous les espoirs étaient permis après trois quarts. Mais ce n'est pas cette année que le Rouge et Or de l'Université Laval célébrera un premier championnat national en basketball féminin.

La troupe de Guillaume Giroux s’est inclinée 70 à 58 en grande finale face aux Marauders de McMaster.

C’était pourtant 44-44 après trois quarts. Le Rouge et Or a toutefois manqué de gaz dans la dernière portion du match, laissant les représentantes de l’Ontario voguer vers une victoire plus difficile que le pointage ne l’indique, dimanche soir, à Toronto.

« On manquait de jus, malheureusement. Je trouve ça plate à ce moment-ci, on sentait que de l’autre côté ça allait bien, elles avaient l’air clairement plus en forme que nous », a commenté Guillaume Giroux, déçu.

Deuxième fois en 3 ans

Le titre échappe encore au Rouge et Or qui a également baissé pavillon lors du match ultime en 2017 et en 2002.

Plus de détails à venir