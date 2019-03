Écrasement d'un avion en Éthiopie : l'enquête se poursuit

L'enquête se poursuivait lundi pour déterminer pourquoi le Boeing 737 MAX 8 flambant neuf d'Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche à l'est d'Addis-Abeba. Le gouvernement a déclaré un jour de deuil national pour honorer la mémoire des 157 victimes, parmi lesquelles figurent 18 Canadiens.

Sur le lieu de l’écrasement, dans un champ situé en dehors du village de Tulu Fara, à quelque 60 kilomètres à l'est de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, des excavatrices étaient à pied d'oeuvre lundi matin, extirpant du sol des morceaux de l'appareil, sous le regard de badauds maintenus à distance par un cordon de sécurité.



Le Boeing s'est désintégré en heurtant le sol. En s'écrasant, il a creusé un impressionnant cratère, labourant la terre sur des dizaines de mètres de longueur.



Les enquêteurs de l'Agence éthiopienne de l'aviation civile, actifs sur le lieu de l'accident depuis dimanche après-midi pour récolter le maximum d'indices et trouver les boîtes noires de l'appareil, devraient être prochainement rejoints par une équipe technique de Boeing. Le PDG d'Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, a indiqué que l'enquête serait menée conjointement avec des enquêteurs américains.

Hommage à Nairobi

À Nairobi, lieu de destination du Boeing, l’accident était dans toutes les têtes lundi matin à l'ouverture de la conférence annuelle du Programme des Nations unies pour l'Environnement, qui a son siège mondial dans la capitale kényane. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de chaque réunion.

Selon Maimunah Sharif, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, 22 employés de l'ONU ont péri dans le crash. « Souvenons-nous que nos collègues étaient volontaires pour voyager et travailler loin de leur foyer [...] afin de faire de ce monde un meilleur endroit », a-t-elle déclaré lors d'une réunion en prélude à l'ouverture officielle, prévue dans la matinée.

Fiabilité mise en doute

Cet accident est un nouveau coup dur pour Boeing, dont le même modèle, version modernisée du best-seller 737, s'était écrasé lui aussi quelques minutes après le décollage, le 29 octobre, au large de l'Indonésie, faisant 189 morts. Une des boîtes noires de l'appareil appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air avait signalé des problèmes d'indicateur de vitesse.



À la suite de cet accident, Ethiopian Airlines a annoncé lundi qu'elle avait immobilisé ses six autres Boeing 737 MAX 8 « jusqu'à nouvel ordre ». Réputée sérieuse, la compagnie, détenue à 100 % par l'État éthiopien a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante en Afrique.



Pékin a aussi demandé lundi aux compagnies aériennes chinoises de suspendre les vols de leurs Boeing 737 MAX 8.