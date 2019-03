L'échec stratégique de Jean-François Lisée

Une analyse de Hugo Lavallée

« Le discours permanent sur notre mort prochaine est un puissant poison qui nous coupe les ailes », écrit Jean-François Lisée dans Qui veut la peau du Parti québécois?

L'ancien chef fait grand cas du « mantra médiatique » prédisant le « déclin certain » du Parti québécois qu’il tient partiellement responsable du résultat électoral.

Aussi juste soit-il, son constat n’est pas inédit. Le fait que les médias s’accrochent à des narratifs communs dans la couverture de l’actualité politique a été largement documenté, aux États-Unis comme au Canada, depuis au moins les années 1970.

En contexte québécois, le phénomène a été éloquemment décrit par Jean Charron dans son ouvrage La production de l’actualité publié… en 1994.

« Les journalistes vont chercher à situer leurs interventions critiques à l’intérieur d’un consensus établi par ailleurs entre les pairs (ce consensus étant lui-même plus ou moins tributaire de l’état de l’opinion publique telle que perçue par les journalistes). L’analyse critique d’un journaliste est d’autant plus crédible qu’elle est corroborée par celle de ses confrères. L’expertise critique […] suppose aussi un réflexe de mimétisme », détaillait l’auteur à l’époque.

Le discours sur le déclin (ou la mort) du PQ est peut-être particulièrement tenace, mais il n'a rien de vraiment nouveau. Les élus et les militants péquistes eux-mêmes se plaisent parfois à rappeler qu’on a souvent annoncé la mort de leur parti, mais que celle-ci ne s’est jamais concrétisée.

Le rôle du stratège

Sachant toutes ces choses, et connaissant les règles du jeu, le talent du stratège ne consiste-t-il pas précisément à trouver une manière de faire mentir les pronostics en renversant la tendance?

Surtout que le parcours de M. Lisée offre lui-même la preuve que les narratifs médiatiques n’ont rien d’une fatalité. L’ancien chef se targue avec raison d’avoir « créé une surprise » en remportant la course à la direction du Parti québécois en octobre 2016. « Aucun analyste ne me donnait la moindre chance de gagner », relate-t-il. En jouant les bonnes cartes, M. Lisée est pourtant parvenu à complètement déconstruire la trame narrative médiatique qui s’était installée en début de course.

Pourquoi ce qui était un obstacle surmontable durant une campagne à la direction (soit de sombres pronostics médiatiques) deviendrait-il un écueil inextricable à l’échelle d’élections générales?

Les médias ont bien sûr leurs défauts, mais M. Lisée était bien placé pour les connaître et élaborer une stratégie de campagne qui en tienne compte.

La « partie gratuite »

Jean-François Lisée reproche aussi aux médias d’avoir donné « une partie gratuite » à Québec solidaire, mais ces derniers lui avaient pourtant tendu des perches qui lui auraient permis de critiquer son adversaire dès le début de la campagne électorale.



Par exemple, sur le cadre financier de QS — qui prévoyait des milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l'État — , les journalistes ont dû insister pour savoir le fond de la pensée du chef péquiste. « J'aimerais répondre à des questions sérieuses », s'était-il d'abord contenté de dire.



Il a offert le même genre de réponses sur la présence d’influenceurs à bord de l'autobus de Québec solidaire. « Notre stratégie était de lui donner le moins d’oxy¬gène possible [à QS], donc de l’ignorer », explique M. Lisée dans son livre. Ce plan, en rétrospective, n'a visiblement pas porté fruit.



Quant au chapitre décrivant le « fascinant tango » que forment élus et journalistes, il fait écho à des constats déjà largement documentés et connus des stratèges politiques – qu’il s’agisse du fait que le gouvernement jouit généralement d’un plus grand temps de parole sur les ondes que les partis d’opposition, ou encore, de la tendance des médias à se concentrer essentiellement sur les chefs de parti.



Une analyse de la campagne électorale de 1989, publiée dans la revue scientifique Recherches sociographiques, relevait déjà à l’époque « que le parti gouvernemental obtient la plus grande couverture » et que la télévision favorise « la personnalisation du pouvoir en centrant l’utilité politique sur les chefs au détriment des partis, des candidats ou des militants ».



À n'en point douter, M. Lisée connaissait déjà toutes ces règles du jeu médiatique.



Ce même article de 1989 mettait aussi en lumière un autre constat : « Les acteurs politiques se plaignent souvent du traitement des médias et leur attribuent une part de responsabilité dans leur défaite. » Cette conclusion semble encore tout aussi valable aujourd'hui.