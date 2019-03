Plus de visites à l'urgence pour surdose d'opioïdes à Ottawa

La crise des opioïdes continue de mobiliser et d'inquiéter les intervenants qui luttent contre ce fléau à Ottawa. Entre 2017 et 2018, les visites à l'urgence pour cause de surdoses d'opioïdes ont augmenté de près de 10% et la situation ne semble pas s'améliorer, selon Santé publique Ottawa.

La crise des opioïdes continue de faire des ravages dans la capitale nationale et la situation semble loin de se résorber. Entre 2017 et 2018, le nombre de visites à l'urgence pour des surdoses d'opioïdes a augmenté de 9,7%.

Luc Cormier, infirmier coordonnateur au Centre communautaire Côte-de-Sable à Ottawa, est inquiet. Selon ce dernier, les drogues sur le marché sont de plus en plus puissantes et toxiques .

Ça continue d'augmenter les décès par surdose à travers la province. Luc Cormier, infirmier coordonnateur au Centre communautaire Côte-de-Sable

La capitale nationale n'est pas épargnée par la crise des opioïdes. Photo : Radio-Canada

L'intervenant de première ligne dans la lutte contre les opioïdes note aussi une hausse des visites au centre d'injection supervisée depuis l'an dernier. Quand on a ouvert nos portes en avril, on avait environ 15 visites par semaine. Maintenant, on a une trentaine de visites par jour pour les personnes qui viennent pour l'injection supervisée , explique-t-il.

Selon Santé publique Ottawa, il est difficile de mesurer précisément la consommation des opioïdes dans la capitale nationale. Les visites à l'urgence donnent une idée de l'ampleur du problème, mais sous-estiment la crise. Or, selon des experts, il y a peut-être un moyen de réduire le nombre de morts par surdoses.

M. Cormier souligne que l'on pourrait offrir des opioïdes pharmaceutiques aux personnes qui consomment comme alternative aux drogues de la rue . Il affirme que les opioïdes pharmaceutiques sont contrôlés et donc, que les toxicomanes sauraient ce qu'ils prennent.

Un projet pilote à financer

L'organisme Ottawa Inner City Health mène un projet pilote et offre depuis 2017 des opioïdes pharmaceutiques injectables à une vingtaine de toxicomanes. Jusqu'à maintenant, les résultats sont concluants, selon Wendy Muckle, la directrice générale de l'organisme. L'objectif est maintenant d'étendre ce programme à un plus grand nombre de personnes, explique Mme Muckle

On veut vraiment se développer, essayer de convaincre des investisseurs parce que le programme a été tellement bénéfique pour les gens qui en ont bénéficié. Ils ont commencé à avoir des emplois ou à aller à l'école , raconte-t-elle. Seul petit bémol, c'est que le programme coût cher, près de 10 000 $ par personne.

L'une des drogues que nous utilisons est l'héroïne prescrite. C'est possible de l'importer et de l'utiliser dans ce programme en particulier, mais c'est très complexe et très cher. Wendy Muckle, directrice générale de l'organisme Ottawa Inner City Health

Il reste des défis selon les intervenants de première ligne dans la lutte contre les opioïdes. Il faut, entre autres, convaincre les gouvernements d'investir davantage dans les programmes de prévention et le temps presse.

Santé Canada a déjà indiqué qu'entre 2016 et 2018, la crise des opioïdes avait fait près de 9 000 morts au pays.

Avec les informations de Florence Ngué-No