Un dernier hommage vibrant pour l'entraîneur Helder Duarte

Celui qui a créé l'équipe féminine du Rouge et Or il y a près de 25 ans a perdu la vie subitement des suites d'un arrêt cardiaque le 21 février dernier. Il était âgé de 56 ans.

L’entraîneuse adjointe de l’équipe, Marie-Pier Bilodeau, a souligné le côté humain du disparu.

Marie-Pier Bilodeau, l’entraîneuse adjointe de l’équipe, Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

« Les gens parlent souvent du nombre de victoires, mais quand on a joué pour lui, on ne se souvient pas du nombre de matchs qu’on a gagnés. On se souvient de son humour, ses qualités de bon papa et les jokes qu’il faisait aux filles », a-t-elle souligné.

Christophe Blin, directeur technique adjoint pour le Réseau du sport étudiant du Québec, souligne que le départ de l'entraîneur laissera un grand vide dans la communauté de soccer du Québec.

« C’était quelqu’un de respecté par tout le monde et pas juste à Québec, c’était dans toute la province », souligne-t-il.

Toutes les personnes qui ont côtoyé Helder ont de la reconnaissance pour ce qu’il leur a apporté dans le soccer, mais aussi humainement. Christophe Blin, directeur technique adjoint au RSEQ

L'entraîneur-chef continuera de veiller sur les joueuses de l'Université Laval. Une bannière affichant une image d'Helder Duarte sera installée de façon permanente à l’intérieur du Stade TELUS-UL.

Salle comble

De nombreuses joueuses et ex-joueuses étaient présentes. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Pendant la cérémonie spéciale, 400 billets avaient trouvé preneur en moins de 48 heures. Les 150 billets qui étaient disponibles sur place ont aussi été achetés.

Tous les profits seront remis aux Fonds du Rouge et Or et à la Fondation des maladies du cœur.

Après la cérémonie, l’équipe féminine a disputé son premier match à domicile depuis la mort de Duarte. Elles ont finalement remporté le match 5 à 1. Une victoire qu’elles ont dédié au défunt entraîneur.