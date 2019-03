Un Slalom sur glace qui ravit les nostalgiques

Avec cette course hivernale, l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) souhaitait souligner le 50e anniversaire de l'événement.

Si le Slalom sur glace date de plusieurs années, une catégorie bien actuelle a fait son apparition : celle des courses de voitures électriques.

C'est vraiment pour le plaisir, pour faire quelque chose avec nos autos l'hiver. D'habitude, ça fonctionne juste l'été. Là, on a eu cette opportunité, alors on est venus , raconte un participant, Martin Langlois.

Au volant de sa Toyota Echo, Denis Goulet a complété le circuit avec son fils à bord.

Je trouve ça le fun, parce que mon père est vraiment bon là-dedans , mentionne Mathis Goulet.

C'est d'ailleurs pour intéresser les jeunes à ce sport que les organisateurs ont fait revivre un événement qui n'avait pas eu lieu depuis près de 30 ans.

Puisque c'est le 50e du Grand Prix, on s'est dit : " On va revenir dans le temps, nous autres aussi. On va organiser un slalom sur glace comme dans le bon vieux temps. " C'est un plaisir de se retrouver, mais aussi, on amène des jeunes qui veulent participer aujourd'hui, parce qu'on a besoin de relève au Grand Prix , indique le président des Amis du Grand Prix, Claude Bourgeois.

Les conducteurs aguerris, qui réussissent le circuit en 30 secondes, ont découvert le secret du succès.

C'est de ne pas aller trop vite et de ne pas manquer de porte. Il faut faire attention de ne pas accrocher les petits pilons. C'est de la précision pour faire les virages correctement , souligne M. Bourgeois.

D'après un reportage de Claudie Simard