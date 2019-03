Faire de la motoneige pour oublier la maladie

Une douzaine d’enfants qui souffrent du cancer ont pris place à bord des engins des motoneigistes qui s’étaient tous réunis en bas de la station de Mont-Carmel.

Moi je vais aimer ça parce que ça va aller vite! Avilanne Beaulieu

Ils ont fait une balade d’environ une heure. Un petit geste qui a permis, le temps de quelques heures, de penser à autre chose que les traitements et la maladie.

Avilanne Beaulieu a adoré sa première expérience en motoneige. Photo : Radio-Canada

Les familles des enfants ne sont pas oubliées puisque LEUCAN tient à ce que tous aient accès à ces journées bien spéciales.

On l'a toujours dit, on est là pour toute la famille , explique Annie Brousseau, la directrice de LEUCAN pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Autant les frères, les soeurs, papa, maman. Le comité a travaillé d'une façon exemplaire, ça touche complètement notre mission.

Ce rassemblement de plus de 150 personnes est aussi un pied de nez à la maladie parce que pour ces familles, l'union fait la force. Ça sensibilise les gens à la cause du cancer , se réjouit Michael Trahan, l’un des pères d’une enfant en rémission.

Ça nous permet aussi de voir d'autres familles qui sont un peu dans le même bateau, qui subissent les mêmes choses.

Mario Massicotte travaille depuis plusieurs mois à la préparation de l'événement. Photo : Radio-Canada

Pour les bénévoles, c’est mission accomplie : cette journée a permis d'amasser de nombreux dons et 15 000 $ seront remis à LEUCAN pour l’occasion.