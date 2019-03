L'actualité qui a marqué la fin de semaine

18 Canadiens meurent dans un écrasement d'avion

Des travailleurs de la Croix-Rouge s'affairent à travers les débris sur le lieu de l'écrasement. Photo : AFP/Getty Images / MICHAEL TEWELDE

L'écrasement d'un avion Boeing 737 d'Ethiopan Airlines, dans la journée de dimanche, a entraîné la mort des 157 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil en service depuis novembre dernier. De ce nombre, on retrouve des ressortissants d'une trentaine de nationalités, dont une vingtaine d'employés d'agences de l'ONU et 18 Canadiens. Parmi ceux-ci, on compte notamment un professeur de l'Université Carleton, à Ottawa.

Atterrissage d'urgence au New Jersey

L'avion en route vers la Floride a dû effectuer un atterrissage d'urgence au New Jersey. Photo : Matt Lino

Plus de peur que mal au New Jersey, alors que la présence de fumée dans la soute à bagages d'un avion d'Air Transat a forcé l'atterrissage d'un vol à destination de la Floride. Deux personnes ont été légèrement blessées dans l'incident, a annoncé un porte-parole de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Justin Trudeau se défend d'avoir été « hostile »

L'heure ne semble plus à la bonne entente entre le premier ministre et sa députée. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le bureau du premier ministre Trudeau a rejeté des allégations de la députée de Whitby, en Ontario, Celina Caesar-Chavannes, selon qui M. Trudeau se serait mis en colère lors d'une discussion avec la politicienne, avant de présenter des excuses. Ce dossier s'inscrit dans la foulée de critiques à l'encontre du premier ministre en lien avec son traitement de l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

Affaire SNC-Lavalin : Andrew Scheer veut maintenir la pression

Le chef conservateur Andrew Scheer considère que le témoignage de Jody Wilson-Raybould était incomplet, car il était soumis à des conditions imposées par un décret gouvernemental. Photo : Radio-Canada

Le chef conservateur Andrew Scheer demande au premier ministre Justin Trudeau d'autoriser l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould à s'exprimer librement sur les circonstances entourant les tractations dans le dossier du possible accord de réparation pour SNC-Lavalin. M. Scheer estime que le témoignage de l'ex-procureure générale est incomplet. Son parti a également lancé une pétition en ligne pour faire pression sur les libéraux.

Le président algérien rentre chez lui

La rue algérienne ne semble pas prête à céder, malgré les rappels du chef de l'État sur la « tragédie nationale » de la décennie de guerre civile (1992-2002). Photo : Associated Press / Anis Belghoul

Conspué par une partie de sa population – et de la diaspora, dont celle qui vit à Montréal – pour sa volonté d'être candidat à un cinquième mandat, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré au pays après avoir passé une semaine en Suisse pour y suivre des traitements médicaux.

Panne générale au Venezuela

Les Vénézuéliens faisaient la file devant une pharmacie, vendredi soir, à Caracas. Photo : Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Les Vénézuéliens continuent de devoir prendre leur mal en patience, alors que de grands pans du pays sont toujours plongés dans le noir en raison d'une panne généralisée qui peine à se résorber, trois jours depuis le début du drame. Le président Nicolas Maduro a blâmé des « cyberattaques » commises par l'étranger pour expliquer la lenteur des réparations.

Bonne semaine!