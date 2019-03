C’est la fin pour la saison de la pêche blanche

Les adeptes ont eu droit à une saison exceptionnelle, alors qu’elle a été plus longue que les années précédentes.

Une saison assez extraordinaire, on a embarqué beaucoup plus tôt que les autres années, puis on a eu un prolongement de la saison, on a eu trois semaines de plus pour les villages , explique Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature Rivière-à-Mars.

La pêche sur glace est une activité hivernale qui, année après année, génère des retombées touristiques importantes au Saguenay.

C'est passé trop vite, comme un éclair. Un adepte de pêche blanche

Les villages du Fjord ont d'ailleurs rayonné à l'international en attirant les caméras de l'émission française « des Racines et des ailes », cet hiver.

Selon Contact Nature Rivière-à-Mars, l’avenir est prometteur pour la pêche blanche sur le fjord.

Il y a beaucoup de pêcheurs, avec leurs cabanes et leurs tentes, donc c'est super beau. Il y a une légère diminution dans les villages, mais il y a quand même une belle dynamique, car les gens se stationnent et vont plus loin , ajoute Marc-André Galbrand.

Le brise-glace au travail

À minuit, tous les équipements doivent être débarqués des glaces.

Le brise-glace pourrait fonctionner dès lundi, prévient la Garde côtière canadienne.

L'organisme demande donc aux promeneurs, pêcheurs et motoneigistes d'être très prudents aux abords de la rivière Saguenay s'ils aperçoivent le navire.

Rappelons que le brise-glace passe chaque année afin de prévenir les embâcles et les inondations qui pourraient survenir lors du dégel du printemps.