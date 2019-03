Distractions au volant : une campagne de la Police provinciale pour la semaine de relâche

C’est un véritable fléau, surtout à Toronto , a lâché Lance, chauffeur professionnel, qui dit remarquer énormément de conducteurs utiliser leur cellulaire lorsqu’ils sont au volant.

Un autre automobiliste, Peter Zajner, dit, lui, éviter de se servir de ton téléphone intelligent lorsqu’il conduit, mais reconnaît qu’il retourne rapidement à ses mauvaises habitudes .

Afin de tenter d’enrayer cette pratique dangereuse, la PPO Police provinciale de l'Ontario lance ce lundi une campagne de sensibilisation à l’échelle de la province. Toute la semaine, la police sera sur nos routes en adoptant une approche à la fois éducative et d'application de la loi , précise un communiqué de la PPO.

Les autorités ont également tenu à rappeler que l’amende pour l'inattention au volant est passée de 490 $ à 1000 $ au 1er janvier de cette année. D’autres pénalités incluent une suspension du permis de conduire de trois jours et trois points d’inaptitude, pour une première infraction.

Les vacances, une période particulièrement critique

On sait que lors des longs week-ends et de la semaine de relâche, beaucoup de gens, beaucoup de familles se déplacent et on veut que les personnes s’assurent que quand elles conduisent, leur entière attention est sur la route , a dit Kerry Schmidt, porte-parole de la Police provinciale, afin d'expliquer le choix de la date pour cette campagne de sensibilisation.

Le sergent Kerry Schmidt de la Police provinciale de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Tina Mackenzie

La même initiative avait été menée l'an dernière à la même période.

Chaque demi-heure, en Ontario, une personne est blessée dans une collision causée par l'inattention au volant, selon les données de l'Ontario sur les collisions en 2013.

L’an passé, 55 personnes sont décédées dans une collision liée à une conduite inattentive, nous avons également eu plus de 9000 accidents à travers la province liée à la distraction au volant , regrette Kerry Schmidt, espérant que la nouvelle législation et l’augmentation du prix des amendes permettent de mieux dissuader les conducteurs.

En 2018, 13 529 personnes ont été accusées de conduite inattentive, selon la PPO.