Un universitaire et une enfant de 5 ans parmi les victimes canadiennes de l'écrasement

L'une des premières victimes confirmées a été annoncée par l'Université Carleton à Ottawa. Il s'agit du professeur Pius Adesanmi, qui possédait la double nationalité nigériane et canadienne.

Le président et vice-chancelier de l'Université, Benoit-Antoine Bacon, a parlé du professeur comme « une figure marquante de l'érudition africaine et postcoloniale; sa perte soudaine est une tragédie ».

M. Adesanmi était professeur au Département d'anglais, en plus d'être directeur de l'Institut des études africaines de l'Université Carleton.

Des centaines de personnes lui ont rendu hommage en laissant un commentaire sous sa dernière publication Facebook.

L'Université Carleton a indiqué qu'elle entend rendre hommage au professeur Adesanmi à une date ultérieure. L'établissement d'enseignement fera connaître ses intentions dès que possible.

Amina Ibrahim Odowaa, 33 ans, et sa fille Sofiya Abdulkadir, 5 ans, font partie des victimes. Photo : Courtoisie de Mohamed Ali

Une femme d'Edmonton et sa fille âgée de 5 ans sont aussi mortes dans l’écrasement.

Il s’agit d’Amina Ibrahim Odowaa et de la petite Safiya Faisal Egal.

Elles avaient quitté Toronto la veille. Elles étaient d'origine somalienne.

« Terribles nouvelles »

Le premier ministre Justin Trudeau a évoqué des « nouvelles terribles » en provenance d'Addis-Abeba. « Nos pensées vont aux victimes du vol ET302, y compris les Canadiens qui étaient à bord et ceux qui ont perdu un être cher », a-t-il écrit sur Twitter.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a également parlé d'une « terrible » nouvelle.

Mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Le gouvernement canadien est en contact étroit avec les autorités éthiopiennes pour recueillir des informations supplémentaires le plus vite possible. Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

La ministre a par ailleurs annoncé que des agents consulaires avaient été envoyés « immédiatement » à l’aéroport d’Addis-Abeba afin de « vérifier les faits » et de pouvoir soutenir les familles canadiennes le plus efficacement possible.

De son côté, le chef conservateur s'est dit « désolé » d'apprendre la nouvelle de cet écrasement. « Au nom des conservateurs du Canada et de ma famille, toutes mes condoléances aux proches des disparus, en particulier les familles des Canadiens tués. Que leur souvenir soit une bénédiction. »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a aussi offert ses condoléances.

Une délégation forte de sept députés et sénateurs et de membres de la fonction publique fédérale a atterri dimanche matin à Addis-Abeba, dans le cadre d'une mission bilatérale de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Tous sont sains et saufs, a fait savoir le coprésident du groupe, le député Robert Oliphant.