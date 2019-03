Fin de la saison 2018-2019 de patinage sur le canal Rideau

Les amateurs de plein air n'ont plus que quelques heures pour profiter de la patinoire du canal Rideau, à Ottawa. La Commission de la capitale nationale (CCN) vient d'annoncer que la patinoire sera fermée pour la saison à compter de 22 h dimanche.

Les équipes de la [CCN] ont inspecté les conditions de la glace aujourd’hui et ont déterminé que les conditions météorologiques actuelles et prévues détériorent la glace de la patinoire du canal Rideau et empêcheront de la refaire cette saison , a fait savoir la société d'État dans un communiqué.

La CCNCommission de la capitale nationale demande aux patineurs et aux marcheurs de respecter la signalisation et de ne pas s'aventurer sur la glace une fois que la patinoire sera fermée.

Le temps doux et la pluie détériorent la surface glacée. Elle va, à plusieurs endroits, s’amincir. L’eau à la surface de la glace peut cacher de graves dangers. Communiqué de la CCN

La patinoire du canal Rideau a été ouverte le 30 décembre dernier. La saison aura donc duré 71 jours, dont 59 jours de patinage, soit autant de journées d'ouverture qu'en 2014-2015.