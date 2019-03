Sol Zanetti se dit préoccupé par l'offre de services en santé en Abitibi-Témiscamingue

Depuis samedi, le député de Jean-Lesage multiplie les rencontres avec des intervenants du milieu de la santé. Il compte également discuter du sujet avec le président-directeur général du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Yves Desjardins.

Sol Zanetti estime que la fusion des établissements de santé a contribué à la diminution de l'accessibilité aux services de santé en Abitibi-Témiscamingue.

[La réforme] est catastrophique, parce qu'elle amène un éloignement des services pour tout le monde, a-t-il déclaré. Tu ne peux pas avoir accès à un service sans faire une heure ou deux de voiture, puis ça, c'est inacceptable.

Si on a une vraie volonté d'occuper le territoire, de diversifier l'économie, puis d'avoir des modes de vie qui sont adaptés au 21e siècle, il faut qu'on ait des services de base, puis ça, ça me préoccupe.

Le député juge que la situation est particulièrement problématique dans la région. Ce que je vois ici en Abitibi puis au Témiscamingue, c'est que la découverture est pire à cause de la concentration des services spécialisés à certains endroits seulement, plutôt qu'on ait une première ligne large , a-t-il mentionné.

Il entend faire valoir les préoccupations de la région à l'Assemblée nationale.

Le député profite aussi de sa visite pour parler de la lutte pour l'autodétermination des peuples. Plusieurs citoyens ont d'ailleurs répondu à son appel samedi soir et se sont rassemblés à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or pour discuter de ce sujet.

Quand on parle, quand on assume, on se redonne la fierté de soutenir cette lutte pour la liberté des peuples du Québec.

Sol Zanetti, député de Québec solidaire