Les malheurs d'un propriétaire de Cantley dans l'impossibilité de vendre sa maison remplie de vices

Achetée en 1992, une parcelle du terrain de la résidence est emportée par le ruisseau Blackburn au printemps 1998. C'est à partir de ce moment que se multiplient les embûches pour M. Hamelin.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procède à l'automne 1998 à la construction d'un égout devant la maison afin de recueillir et d'évacuer l'eau de surface et de la rediriger vers le ruisseau situé à l'arrière du terrain de M. Hamelin.

Louis Hamelin est au bout du rouleau. Photo : Radio-Canada

Commence alors la longue croisade du résident de Cantley contre le gouvernement du Québec. Le propriétaire est convaincu que les travaux ont été mal exécutés et bâclés, et qu'ils n'ont fait qu'empirer sa situation, d'où, selon lui, les problèmes actuels de sa maison.

Au fil des ans, il interpelle le MTQ, la Municipalité de Cantley, le ministère de l'Environnement, le Protecteur du citoyen et des politiciens locaux, sans jamais obtenir réparation. Il accumule une imposante documentation et de nombreuses photos. Il a même construit une maquette en 3D, de ses propres mains, pour vulgariser la situation.

Aujourd'hui âgé de 64 ans, M. Hamelin voudrait vendre sa propriété. Il y a beaucoup de problèmes ici de vices de construction, vices de forme , enchaîne-t-il. Il faudrait que je règle ça. Je ne pourrais pas vendre mes problèmes à quelqu'un d'autre. Je ne me sentirais pas honnête de faire ça.

J'ai été me chercher un formulaire de déclaration du vendeur. Il faudrait que je compte sept ‘‘menteries’’ minimum pour vendre. Louis Hamelin, propriétaire

Le notaire gatinois Charles Rioux confirme qu'une résidence aux prises avec autant de vices serait difficilement vendable. Je suggérerais au propriétaire de déclarer ces vices, parce que s'il ne les déclare pas, il sera probablement poursuivi pour vices cachés , explique-t-il.

Le MTQ rejette toute responsabilité

Récemment encore, une énième plainte de Louis Hamelin faite au MTQ s'est soldée par une autre fin de non-recevoir.

Il s'agit d'un dossier qui a fait l'objet d'analyses et de réponses antérieures. Selon les informations dont nous disposons, il n'y a pas lieu de considérer que les travaux effectués par le ministère en 1998 ont eu un impact sur votre propriété , lui répond le MTQ dans une lettre envoyée en novembre 2018.

Dans ce contexte, je vous informe que le dossier est clos. Lettre du MTQ

Dans un courriel adressé à Radio-Canada le 8 mars dernier, le MTQ reprend, en substance, les mêmes arguments.

Une autre porte se ferme pour M. Hamelin à la suite de rencontres à l'automne avec le député de Gatineau, Robert Bussière.

Après analyse du dossier, le bureau du député souligne dans un autre courriel que les travaux effectués par le MTQ datent de plus de 20 ans et que M. Bussière fait confiance aux professionnels du MTQ dans l’évaluation de la problématique et la mise en place de correctifs en 1998 .

Le bureau de l'élu confirme qu'il ne peut rien pour le citoyen de Cantley. Il reconnaît que M. Hamelin peut être insatisfait des conclusions qui sont portées par le ministère dans son dossier et lui rappelle qu'il peut, s’il le souhaite, utiliser d’autres recours s'il se croit victime d'une injustice.

Poursuivre le gouvernement du Québec?

Celui qui a été député provincial puis fédéral du coin, Mark Assad, est sensible à la détresse de Louis Hamelin. Il veut savoir si, 20 ans plus tard, il est toujours possible d'entamer des procédures judiciaires.

Mark Assad a été député provincial libéral de Papineau, puis député fédéral de Gatineau-La Lièvre et de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Moi, je vais m'impliquer financièrement avec M. Hamelin. Je veux savoir, pour avoir une première réponse avant de prendre action, s'il y a un délai de prescription , dit-il.

On ne parle pas de beaucoup d'argent, pour savoir ça. Mark Assad, ancien député provincial et fédéral

M. Hamelin avoue ne pas avoir les moyens de poursuivre seul le gouvernement. Il est conscient qu'il risque de rester pris avec sa maison remplie de vices, ce qui représente toutes ses économies. De plus, la fatigue et la lassitude s'installent.

« Je sais que ma femme est tannée! » lance-t-il, ajoutant après un long silence qu'il est, lui aussi, au bout du rouleau.