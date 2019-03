Les Algériens manifestent de nouveau contre Bouteflika à Montréal

Des milliers de personnes s’étaient aussi rassemblées le 24 février et le 3 mars près du consulat algérien de Montréal en signe de protestation.

La manifestation de ce dimanche, qui s’est déroulée dans le calme, a réuni des centaines de personnes.

La diaspora algérienne se veut ainsi solidaire de leurs concitoyens qui vivent toujours au pays. Elle réclame elle aussi un changement radical de son système politique.

Ce besoin de changement se reflète dans les commentaires des manifestants interrogés par Radio-Canada.

Maintenant on tourne la page, on regarde vers l’avenir. On veut se débarrasser de ce système et laisser notre pays s’émanciper comme le reste des pays du monde.

Un Algérien présent à la manifestation de Montréal