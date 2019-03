Le test de français au téléphone est insuffisant, selon le syndicat des enseignants du N.-B.

Le président de l'Association des enseignants du Nouveau-Brunswick (NBTA) déplore l'usage de tests de français au téléphone pour évaluer les compétences des professeurs. Plus de 40 % des enseignants de 1ere et 2e années en immersion française ne possèdent pas les compétences requises en français.

Le président de la NBTA, George Daley, affirme que des enseignants l‘ont contacté au sujet de l’évaluation de la compétence linguistique à l’oral de la province, un test passé au téléphone.

Certains se plaignent de questions posées sur des sujets comme la politique au Moyen-Orient, hors du contexte de l’enseignement. Ils n’ont pas le bagage sur les sujets précis, ils ne sont pas confortables d’en parler que ce soit en français ou en anglais , soutient M. Daley.

Il remet en question l’efficacité du mode d’évaluation de la langue française.

Il y a des langues avec lesquelles nous sommes plus confortables sur une base quotidienne avec certains sujets parce que nous avons plus de connaissance et de contrôle de la langue , croit-il.

Le président de l'AEFNB, George Daley. Photo : Radio-Canada

Si vous sortez de votre zone de contrôle, ce sera certainement plus difficile pour vous , tranche le président.

Les enseignants pour l’immersion française se font rares au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays. Les données du ministère de l’Éducation démontrent que 41 % des enseignants de 1ere et 2e année en immersion française n’ont pas les compétences nécessaires.

Tester les professeurs

L’échelle de compétence en français langue seconde comporte neuf niveaux. Les enseignants doivent obtenir le niveau « supérieur », le plus élevé, pour enseigner dans une classe d’immersion.

Les enseignants en français intensif ou post-intensif, avec seulement quatre élèves qui ne suivent pas le parcours en immersion, doivent obtenir le niveau de compétence « avancé plus », soit l’échelon sous « supérieur ».

Selon George Daley, les enseignants peinent à atteindre le niveau « avancé plus » en raison du sujet des questions. Ils sentent que le pointage qu’ils obtiennent au test oral ne reflète pas l’expérience avec leur professeur pendant le programme estival.

Le test au téléphone ne s’adresse pas seulement aux enseignants. C’est censé tester les habiletés générales à communiquer en français ou en anglais dans une situation professionnelle ou sociale , explique une porte-parole de Service Nouveau-Brunswick, Jason Hoyt.

Une grande variété de sujets sont discutés pendant le test d’environ 40 minutes, assure M. Hoyt. Les évaluateurs embauchés et formés par Service Nouveau-Brunswick peuvent demander des questions relatives à l’emploi, des opinions sur des sujets spécifiques et des événements ou encore des explications détaillées de leurs tâches.

Trois évaluateurs sont originaires du Nouveau-Brunswick et un vient de l’Ontario.