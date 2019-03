La rivalité Canadiens-Nordiques renaît à Havre-Saint-Pierre

Près de 2000 personnes se sont rassemblées à l’aréna Denis-Perron pour assister à ces deux matchs réunissant des anciens des deux formations.

C’est une première. Ça prouve que même si on est un petit village, on est capables d’avoir de grandes choses.

Guy Carbonneau, Patrice Brisebois et Alain Côté font partie des anciens joueurs qui ont accepté l’invitation.

L’ancien joueurs des Nordiques, Michel Goulet, s'est glissé dans la peau de l'entraîneur pour l’occasion. Ça a toujours été un rêve de coacher! Dire aux joueurs quoi faire! , dit-il en riant.

Quatre joueurs de Havre-Saint-Pierre, quatre de Longue-Pointe-de-Mingan et quatre autres de la communauté d'Ekuanitshit ont aussi eu l’occasion de partager la glace avec leurs idoles.

C’est le cas de Claude Hubert, qui a les Nordiques tatoués sur le cœur. Quand j’ai mis le chandail, ça a été un moment très fort , souligne-t-il.

C’était mon rêve d’enfance. Je suis un partisan des Nordiques depuis toujours. Montréal m’a même demandé de goaler la 2e [période], et j’ai refusé. Moi, c’est Québec all the way!

Claude Hubert, contrôleur de qualité à l’usine Poséidon